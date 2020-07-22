Офіс генпрокурора розслідує обмеження виїзду дітей з ОРДЛО

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом обмеження переміщення дітей з ОРДЛО на території, підконтрольні Києву. "Фактично єдиною можливістю в'їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки", - повідомив Офіс генпрокурора у понеділок, 14 червня.

Таким чином незаконні збройні формування обмежують права дітей на освіту, оскільки для випускників 9 і 11 класів з тимчасово окупованих територій розпочато вступну кампанію до вищих навчальних закладів України. Окрім того, такі дії порушують ст. 50 IV Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, наголосили в Офісі генпрокурора.

Терміни вступної кампанії можуть продовжити

Міністерство освіти і науки України засудило такі дії окупаційної влади. "Цього року, як і минулого, до освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим- Україна" надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі. Міністерство освіти і науки України засуджує дії окупаційної влади та наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти для реалізації свого права на здобуття освіти", - йдеться в заяві міносвіти.

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Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм. За це українським законодавством передбачені певні адміністративні покарання. Тому міносвіти звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання за програмами "Донбас-Україна" та "Крим- Україна", і надати роз'яснення.

Також міністерство розгляне питання про продовження термінів вступної кампанії для осіб з окупованих територій на місця державного замовлення.