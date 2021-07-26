 Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія

Загалом близько 200 тисяч українських випускників подали понад одного мільйона заяв до вишів. Найбільше абітурієнтів цікавлять спеціальності філологія, право та комп'ютерні науки.

Студенти в українському університеті (архівне фото)

Студенти в українському університеті (архівне фото)

Найпопулярнішою спеціальністю, на яку цьогорічні вступники до українських вишів подають документи, є філологія. Про це в понеділок, 26 липня, повідомило міністерство освіти і науки України. На бакалаврські програми з цього фаху було подано 76 371 заяву.

На другому місці - право (67 720 заяв), а на третьому - комп'ютерні науки (66 123). Навчатися на спеціальності менеджмент хочуть понад 62 тисяч абітурієнтів, середня освіта цікавить понад 44 тисячі, інженерія програмного забезпечення - 43 618, журналістика - 43 215, психологія - 39 529, економіка - 37 464, а маркетинг - 36 080.

Серед тих, хто подав документи в магістратуру, найбільше  охочих вивчати право (23 404) та менеджмент (11 701).

Найпопулярнішими вишами серед майбутніх бакалаврів є Київський національний університет імені Тараса Шевченка (53,7 тисячі заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (47,3) та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (46,2).

Цього року в Україні 195,7 тисячі абітурієнтів загалом подали 1,085 мільйона заяв на вступ до вищих навчальних закладів. Це на сім відсотків більше заяв, ніж минулого року. Прийом заяв для вступників до бакалаврату і магістратури завершився 23 липня.

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