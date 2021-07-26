Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія

Загалом близько 200 тисяч українських випускників подали понад одного мільйона заяв до вишів. Найбільше абітурієнтів цікавлять спеціальності філологія, право та комп'ютерні науки.
Найпопулярнішою спеціальністю, на яку цьогорічні вступники до українських вишів подають документи, є філологія. Про це в понеділок, 26 липня, повідомило міністерство освіти і науки України. На бакалаврські програми з цього фаху було подано 76 371 заяву.
На другому місці - право (67 720 заяв), а на третьому - комп'ютерні науки (66 123). Навчатися на спеціальності менеджмент хочуть понад 62 тисяч абітурієнтів, середня освіта цікавить понад 44 тисячі, інженерія програмного забезпечення - 43 618, журналістика - 43 215, психологія - 39 529, економіка - 37 464, а маркетинг - 36 080.
Серед тих, хто подав документи в магістратуру, найбільше охочих вивчати право (23 404) та менеджмент (11 701).
Найпопулярнішими вишами серед майбутніх бакалаврів є Київський національний університет імені Тараса Шевченка (53,7 тисячі заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (47,3) та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (46,2).
Цього року в Україні 195,7 тисячі абітурієнтів загалом подали 1,085 мільйона заяв на вступ до вищих навчальних закладів. Це на сім відсотків більше заяв, ніж минулого року. Прийом заяв для вступників до бакалаврату і магістратури завершився 23 липня.
Для абітурієнтів, які планують вступати до німецького вишу, у тому числі з України, підготовчий коледж може стати обов'язковою умовою.