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Хартум, СуданФото: Instagram @lostshmi via REUTERS
КонфліктиСудан

ВПП ООН згортає роботу в Судані через загибель працівників

Валерій Сааков
36 хв. тому

Троє представників ВПП ООН загинули внаслідок сутичок у Кабкабії в Північному Дарфурі, кажуть в організації. Через загрози безпеці працівників місія тимчасово припиняє роботу в Судані, заявили в організації.

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Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомила про загибель трьох представників Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) під час бойових дій в Судані, що спалахнули напередодні. Згідно з поширеною в неділю, 16 квітня, заявоювиконавчої директорки програми Сінді Маккейн, троє працівників ВПП стали жертвами збройних сутичок у Кабкабії в Північному Дарфурі.

Також за її даними, ще двоє представників місії ВПП ООН отримали поранення внаслідок того самого інциденту.

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"Будь-яка загибель на гуманітарній службі є неприйнятною, і я вимагаю негайних кроків, щоб гарантувати безпеку тих, хто залишається. Працівники гуманітарних організацій є нейтральними і ніколи не повинні ставати мішенню", - йдеться в заяві Маккейн.

Програма призупиняє роботу в Судані

Також у заяві Маккейн зазначається, що наявні загрози для працівниуів ВПП ООН "унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи ВПП".

Крім того, під час перестрілки 15 квітня в міжнародному аеропорту Хартума зазнав значних пошкоджень літак Гуманітарної повітряної служби ООН (UNHAS), що також підпорядковується ВПП. Це серйозно обмежує здатність ВПП ООН переміщати гуманітарних працівників і допомогу в межах країни, зазначила виконавча директорка ВПП ООН.

"Поки ми відстежуємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово зупинити всі операції в Судані. ВПП прагне допомагати суданському народу, який стикається з гострою проблемою продовольчої безпеки, але ми не можемо виконувати нашу роботу з порятунку життів, якщо не буде гарантована безпека наших команд і партнерів", - йдеться в заяві.

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Крім того, голова Інтегрованої місії ООН з надання допомоги в перехідний період (ЮНІТАМС) Фолькер Пертес, який також є спеціальним посланником Генерального секретаря ООН щодо Судану, наголосив, що "вкрай приголомшений повідомленнями про влучання снарядів в приміщення ООН та інших гуманітарних організацій, а також повідомленнями про розграбування приміщень ООН та інших гуманітарних організацій в декількох місцях в Дарфурі", цитує Reuters.

Десятки жертв конфлікту

Нагадаємо, напередодні в Судані спалахнуло збройне протистояння між частинами регулярної армії правлячої в країні хунти та загонами воєнізованих сил швидкої підтримки (СШП). Повідомляється про десятки загиблих і сотні постраждалих унаслідок боїв. Попри заклики провідних міжнародних і регіональних організацій, а також окремих країн до стриманості, збройне протистояння триває.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія і СПШ тоді спільно підтримали народні протести.

Після усунення від влади аль-Башира військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер СПШ Мохамед Хамдан Дагало нещодавно очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.

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