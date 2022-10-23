У міжетнічних сутичках у Судані загинули сотні людей

Міжетнічні сутички в штаті Блакитний Ніл можуть зірвати переговори між продемократичними силами й військовими Судану, які захопили владу.

Щонайменше 229 людей загинули під час збройних сутичок між етнічними групами в штаті Блакитний Ніл на південному сході Судану, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеву владу у неділю, 23 жовтня.

Сутички між племенами, що розпочалися в середині жовтня через земельні суперечки, стали найбільш кровопролитними за останні роки, заявив глава регіонального міністерства охорони здоров'я Фатех аль-Рахман Абдулла. За його словами, загиблих може бути значно більше, оскільки медичним службам поки що не вдається потрапити в осередок зіткнень.

Очевидці повідомляють про підпали будинків та вбивства сокирами і палицями.

Надзвичайний стан у штаті Блакитний Ніл

Після останніх сутичок близько 10 тисяч жителів провінції були змушені залишити свої оселі. За рік внаслідок міжетнічних конфліктів понад 200 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. Влада провінції запровадила в регіоні надзвичайний стан на 30 днів та заборонила проведення масових заходів. Також в провінцію Блакитний Ніл зі столиці країни Хартума були відправлені війська.

Читайте також: Росія потайки вивозить золото із Судану

Збройні сутички між етнічними угрупованнями в провінції Блакитний Ніл почалися в середині липня, внаслідок чого станом на початок жовтня загинули щонайменше 149 людей, нагадує агентство AFP. Сутички, як зазначає агентство, сталися в критичний для Судану час - напередодні перших роковин військового перевороту в країні, який зірвав перехід східноафриканської держави до демократії після майже трьох десятиліть правління Омара аль-Башира.

Сутички можуть зірвати переговори про вибори

У 2019 році режим аль-Башира повалили внаслідок народного повстання. Після цього армія та громадянська опозиція домовилися про формування перехідного уряду, який має підготувати країну до виборів.

25 жовтня 2021 року військові під керівництвом генерала аль-Бурхана захопили владу в Судані та оголосили в країні надзвичайний стан. Лідер путчистів оголосив розпуск перехідного уряду, пообіцявши, що військові продовжать процес переходу країни до демократичних виборів до обрання громадянського уряду. Вибори він призначив на липень 2023 року.

В останні тижні військові та продемократичний рух вели переговори, під час яких генерали погодилися дозволити вибори прем'єр-міністра, пише агентство AP, зазначаючи, що сутички в штаті Блакитний Ніл, ймовірно, уповільнять ці переговори.