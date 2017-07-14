У Судані попередньо домовились про новий уряд

У Судані після нещодавнього військового перевороту досягнута попередня згода про формування нового уряду. Про це у неділю, 21 листопада, повідомляють агенції з посиланням на посередника перемовин між лідером путчистів Абделем Фаттах аль-Бурханом та представниками суданських політичних кіл та громадських організацій.

Технократичний уряд має очолити прем'єр-міністр Абдалла Хамдук, який нині перебуває під домашнім арештом. Повідомляється, що також досягнуто згоди щодо звільнення усіх політичних в'язнів.

Військовий переворот в Судані

Група суданських військових на чолі з генералом Абделем Фаттах аль-Бурханом 25 жовтня оголосила в країні надзвичайний стан. Також були розпущені кабінет міністрів та суверенна рада - спільний військово-цивільний орган управління, який керував країною останні два роки після повалення авторитарного правителя Омара аль-Башира.

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За словами аль-Бурхана, вдатися до таких радикальних дій армію змусили чвари між суданськими політиками. Генерал заявив, що держава й далі будуватиме демократію і передасть владу цивільному уряду шляхом виборів, які призначені на липень 2023 року.

Після військового перевороту в Судані не вщухають протести. Військові в Судані використовують проти учасників протестів вогнепальну зброю, гумові кулі, сльозогінний газ, батоги й палиці. Організація Об'єднаних Націй, Євросоюз та Сполучені Штати Америки рішуче засудили військовий переворот і закликали військових на чолі Абделем Фаттах аль-Бурханом утриматися від насильства.