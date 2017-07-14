 У Судані попередньо домовились про новий уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Новини

У Судані попередньо домовились про новий уряд

Путчисти та представники політичних кіл Судану домовилися про повернення відстороненого від посади глави уряду Абдалли Хамдука до виконання своїх обов'язків. Також досягнуто згоди щодо звільнення усіх політичних в'язнів.

Абдалла Хамдук

Абдалла Хамдук

У Судані після нещодавнього військового перевороту досягнута попередня згода про формування нового уряду. Про це у неділю, 21 листопада, повідомляють агенції з посиланням на посередника перемовин між лідером путчистів Абделем Фаттах аль-Бурханом та представниками суданських політичних кіл та громадських організацій.

Технократичний уряд має очолити прем'єр-міністр Абдалла Хамдук, який нині перебуває під домашнім арештом. Повідомляється, що також досягнуто згоди щодо звільнення усіх політичних в'язнів.

Військовий переворот в Судані

Група суданських військових на чолі з генералом Абделем Фаттах аль-Бурханом 25 жовтня оголосила в країні надзвичайний стан. Також були розпущені кабінет міністрів та суверенна рада - спільний військово-цивільний орган управління, який керував країною останні два роки після повалення авторитарного правителя Омара аль-Башира.

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За словами аль-Бурхана, вдатися до таких радикальних дій армію змусили чвари між суданськими політиками. Генерал заявив, що держава й далі будуватиме демократію і передасть владу цивільному уряду шляхом виборів, які призначені на липень 2023 року.

Після військового перевороту в Судані не вщухають протести. Військові в Судані використовують проти учасників протестів вогнепальну зброю, гумові кулі, сльозогінний газ, батоги й палиці. Організація Об'єднаних Націй, Євросоюз та Сполучені Штати Америки рішуче засудили військовий переворот і закликали військових на чолі Абделем Фаттах аль-Бурханом утриматися від насильства. 

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