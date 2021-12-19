 Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2021

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Новини

Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту

Попри повернення до виконання своїх обов'язків прем'єр-міністра Хамдука в Судані знову протестують проти військового перевороту. Поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

Протести в Хартумі

Протести в Хартумі

Сотні тисяч людей у неділю, 19 грудня взяли участь в марші в суданській столиці Хартум проти військового перевороту, що відбувся в жовтні цього року. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та шумові гранати, пише Reuters.

Протести відбулися на тлі третьої річниці з початку демонстрацій, що призвели до повалення режиму ісламістського автократа Омара аль-Башира, який перебував при владі 30 років.

Протест пройшов в менше ніж за кілометр від президентського палацу під гаслами "народ сильніший, відступ неможливий". Учасники маршу вимагають більше не залучати військових до роботи уряду в процесі переходу до вільних виборів. На відміну від попередніх демонстрацій, протестувальникам все-таки вдалося дістатися воріт палацу, втім, там сили безпеки застосували проти них сльозогінний газ.

Акція протесту в Хартумі, Судан

Акція протесту в Хартумі відбувається під гаслом: "Народ сильніший, відступ неможливий"

Про поранених чи затриманих не повідомляється. Окрім Хартума, подібні демонстрації відбулися в інших містах Судану - Порті, Ель-Дейні, Мадані і Кассалі.

Військовий переворот 

Наприкінці жовтня у Судані відбувся військовий переворот. Група невідомих озброєних осіб на чолі з генералом Абделем Фаттах аль-Бурханом затримала низку високопосадовців перехідного уряду й оголосила надзвичайний стан. За словами аль-Бурхана, вдатися до таких радикальних дій армію змусили нещодавні чвари між суданськими політиками. В ООН, ЄС та США закликали звільнити затриманих урядовців країни. Втім, військові пообіцяли тримати владу до виборів у 2023 році.

У відповідь на захоплення влади прем'єр-міністр Абдалла Хамдук закликав громадян до мирних протестів на вулицях мешканців столиці Хартума. Військові в Судані використовують проти учасників протестів вогнепальну зброю, гумові кулі, сльозогінний газ, батоги й палиці. Повідомлялось про десятки вбитих та сотні поранених.

Наприкінці листопада в країні попередньо домовились про новий уряд на чолі з відстороненим від посади прем'єром Абдаллою Хамдуком. Також досягли згоди щодо звільнення усіх політичних в'язнів. Втім, це не зупинило хвилю протестів.

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