Сутички в Судані: лікарі зафіксували жертви серед цивільних

У Судані сталися сутички між регулярної армією та воєнізованими формуваннями. Відомо про щонайменше трьох загиблих цивільних.

Щонайменше троє цивільних людей стали жертвами сутичок між регулярними військами Судану та воєнізованими формуваннями, що сталися в суботу, 15 квітня. Таку кількість загиблих мирних жителів наводить профспілка лікарів Судану, передає інформагенція AFP. За даними медиків, ще щонайменше дев'ять людей зазнали поранень.

Раніше воєнізовані Сили швидкої підтримки (СШП) заявили, що вони контролюють резиденцію президента, а також міжнародний аеропорт міста Хартум, однак згодом армія заперечила ці заяви, запевнивши, що повністю контролює головний аеропорт країни. Також військові поширили кадри, на яких видно густий дим над, за їхніми твердженнями, штаб-квартирою воєнізованих формувань. Представники армії заявили, що було завдано ударів з повітря і "знищено" дві бази СШП у Хартумі. Тим часом цивільні лідери Судану закликали до негайного припинення вогню, щоб запобігти "повному колапсу" країни.

Військові Судану поширили кадри, на яких видно густий дим над, за їхніми твердженнями, штаб-квартирою воєнізованих формувань Фото: AFP

Насильству передувало загострення ситуації

Нинішньому спалаху насильства передували кілька тижнів поглиблення напруженості між військовим лідером Абдель Фаттахом аль-Бурханом і його заступником, командиром воєнізованих формувань Мохамедом Хамданом Дагло через заплановану інтеграцію Сил швидкої підтримки до складу регулярної армії. Це був ключовий елемент переговорів щодо укладення угоди, що мала б повернути країну до цивільного правління і покласти край кризі, спричиненій переворотом 2021 року, який спровокував поглиблення економічної кризи в Судані, що й без того вважався однією з найбідніших країн світу.

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Водночас Дагло пообіцяв не зупинятися на досягнутому. "Ми не припинимо боротьбу, поки не захопимо всі армійські бази і почесні члени збройних сил не приєднаються до нас", - сказав він в інтерв'ю мовнику "Аль-Джазіра".

Створені у 2013 році СШП виникли на основі ополчення Джанджавід, яке тодішній президент Омар аль-Башир розгорнув проти неарабських етнічних меншин у західному Дарфурі десять років тому, зазначає AFP.

Військові регулярної армії Судану в Хартумі Фото: AFP

Світова спільнота закликала до стриманості

Тим часом на загострення ситуації в Судані вже відреагували провідні міжнародні й регіональні організації. Заклики до стриманості поширила, зокрема, Організація Об'єднаних Націй (ООН), Африканський Союз (АС), Ліга арабських держав, регіональний блок IGAD, Європейський Союз та низка держав, у тому числі США, ОАЕ й РФ.

Приміром, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що він глибоко стурбований через нинішню ситуацію і закликав обидві сторони "негайно припинити насильство". "Закликаємо всі сторони негайно припинити насильство, уникати подальшої ескалації або мобілізації військ і продовжити переговори для вирішення невирішених питань", - написав Блінкен у соцмережі Twitter.

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Водночас МЗС України рекомендувало українським громадянам утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто там перебуває - уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання.