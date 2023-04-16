У Судані під час сутичок загинули десятки людей

Профспілка лікарів Судану повідомила про 27 вбитих і понад 180 поранених у боях між армією і силами швидкої підтримки. За даними центрального комітету лікарів країни, загинули 56 людей.

Десятки людей у Судані стали жертвами сутичок між правлячою в країні хунтою і силами швидкої підтримки (СШП). Профспілка лікарів Судану в ніч на неділю, 16 квітня, повідомила про 27 вбитих і понад 180 поранених у боях, що спалахнули в суботу вранці. За даними центрального комітету лікарів країни, 56 людей загинули і майже 600 постраждали.

У столиці Судану Хартумі й інших містах країни вночі продовжилися сутички. Очевидці повідомляють про стрілянину і вибухи.

Представники СШП заявили, що захопили щонайменше три аеропорти країни, а також низку військових об'єктів і президентський палац. Суданська армія цю інформацію спростувала. Військово-повітряні сили країни закликали мирних жителів залишатися вдома, оскільки вони продовжують завдавати авіаударів по базах СПШ. Школи, банки та урядові установи будуть закриті в неділю.

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Повалення диктатора Судану Омара аль-Башира

У Судані, який постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія і СПШ тоді спільно підтримали народні протести.

Після усунення від влади аль-Башира військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер СПШ Мохамед Хамдан Дагало нещодавно очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.

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