  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Природа й екологіяЄвропа

У Європі почали боятися вовків. Чому?

Фред Шваллер
31 жовтня 2023 р.

Вовк повернувся до Європи. Дехто вважає, що хижаків стає занадто багато. Владі Євросоюзу доведеться знайти компроміс між шкодою для сільського господарства та охороною природи.

https://p.dw.com/p/4YChh
Вовк у лісі у парку тварин Гексентанцплац у німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт
Нині у Центральній Європі живе близько 17 000 вовківФото: Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa/picture alliance

"Червона Шапочка", "Троє поросят", "Вовк і семеро козенят" - казки про злого вовка вселяють страх перед цією твариною вже з дитячого віку. У дитячих книжках він символізує підступність та злість. Але й у реальному світі вовк як хижа тварина завдає шкоди людям, вбиваючи овець і кіз.

У XIX столітті страх людей перед вовками призвів до того, що хижак опинився на межі зникнення. Упродовж останніх 100 років він повільно повертався у місця свого традиційного проживання. Сьогодні в Центральній Європі налічується близько 17 000 вовків. У Європейському Союзі вони перебувають під захистом, а полювати на них можна тільки у виняткових випадках. Однак останнім часом обґрунтованість цих законів дедалі частіше ставиться під сумнів.

Читайте також: Німецька дорога казок, або В гостях у Червоних Шапочок

Добре для екосистеми, погано для домашньої худоби

Згідно з науковими даними, вовки є цінними для довкілля. Дослідження, проведені в США й Канаді, показують, що екосистеми, у яких живуть вовки, відновлюються з поверненням цих хижаків.

Але, як з'ясувалося, не всі раді їхньому поверненню. У міру збільшення популяції вовків місця їхнього проживання наближаються до домівок людей. Хижаки нападають на домашню худобу, а разом з цим ростуть побоювання, що вони можуть становити загрозу і для людей.

Вовки у лісі (символічне фото)
Вовки в Європі становлять небезпеку для людей?Фото: Jonas Ekstromer/STF/picture alliance

У Німеччині найчастіше цю небезпеку відчувають фермери федеральної землі Нижня Саксонія на північному заході країни. Із січня по серпень 2023 року вовки вбили на території цієї землі понад 600 домашніх тварин і худоби. Це змусило деяких фермерів розв’язувати проблему самостійно, і вони почали відстрілювати вовків, порушуючи закон.

Читайте також: У ЄС забороняють мікропластик. Яких товарів це стосується?

Чи змінить ЄС статус вовків, які перебувають під охороною?

Близько року тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) опинилася в центрі дебатів після того, як вовк убив її поні Доллі в загоні будинку її сім'ї в Нижній Саксонії. Невдовзі після цього вовка з ідентифікаційним номером GW950m дозволили застрелити. Але тварина вислизала від мисливців. А незабаром і судова інстанція скасувала це рішення, заборонивши відстріл тварини.

На початку вересня 2023 року Урсула фон дер Ляєн знову висловилася на цю тему: "Концентрація вовчих зграй у деяких районах Європи тепер становить небезпеку для домашньої худоби і, можливо, для людей". Президентка Єврокомісії закликала владу на місцевому й національному рівнях "вживати заходів там, де це необхідно".

Вовки чи сільське господарство?

Тиск на Єврокомісію з боку фермерів і мисливців зростає, вони закликають до істотного полегшення легального полювання на вовків. "Є необхідність у швидшому й ефективному відстрілі вовків, які полюють і вбивають худобу на випасах. Крім того, необхідний надійний процес регулювання популяції вовків", - заявив у серпні Йоахім Руквід (Joachim Rukwied), президент Асоціації німецьких фермерів. Інакше, за його словами, пасовищне господарство в Німеччині може зникнути: "Випас великої рогатої худоби, овець, кіз і коней може опинитися в минулому".

Туші овець перед будівлею уряду кантону Тічино в Беллінцоні, які фермери Швейцарії поклали там на знак протесту
На знак протесту фермери Швейцарії поклали туші овець перед будівлею уряду кантону Тічино в БеллінцоніФото: Pablo Gianinazzi/Keystone/picture alliance

Захисники природи закликають ЄС дотримуватися наявних правил. "Вовки - частина європейського ландшафту. Одного разу ми майже винищили їх, тепер нам належить захистити їхнє місце в екосистемі", - підкреслив в інтерв'ю DW Фаб'єн Кетьє з нідерландської організації Rewilding Europe.

Назад у XVIII століття через страх?

У 1990-х роках реінтродукція вовків у Єллоустонському національному парку в США сприяла відновленню річкових і лісових екосистем. Збільшення чисельності оленів і лосів призводило до шкоди для лісів та ерозії. Вовки після реінтродукції не винищили популяцію парнокопитних, а ті - змінили свою поведінку і тепер уникають долин і ущелин національного парку. У результаті в Єллоустоні знову можна зустріти види рослин, комах, птахів і ссавців, які вважалися втраченими. Відновились навіть деякі річки.

Читайте також: В Європі катастрофічно міліють річки - не без наслідків (фото)

У Європі також є ознаки того, що повернення вовка регулює кількість тварин-жертв і тим самим знижує споживання певних видів рослин. "По суті, можна сказати, що вовки виступають балансом екосистем", - запевняє Кетьє.

Вовки нападають на людей украй рідко. Згідно зі звітом природоохоронної організації WWF, з 2002 по 2020 роки в Європі та Північній Америці було зареєстровано дванадцять таких випадків. Але Кетьє побоюється, що ірраціональні страхи можуть мати такий же вплив, як і в XIX столітті: "Існує ризик того, що програми винищення (вовків. - Ред.) відновлять. І це матиме жахливі наслідки для довкілля". Нині ж перед ЄС стоїть завдання знайти компроміс, який був би однаково справедливим як до вовків, так і екосистем та фермерів.

Вовки повертаються в Німеччину: оберігати чи відстрілювати (21.01.2019)