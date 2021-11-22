Дика природа

Міські рейнджери в Берліні дбають про біорозмаїття (18.06.2020)

Третина території Берліна покрита або водою, або зеленню. Це одна з найзеленіших столиць у Європі. Тут мешкає багато диких звірів - кабанів, лисиць, єнотів тощо. Віднедавна в Берліні з'явилися рейнджери міської природи. Це свого роду посередники між людьми та дикими тваринами, яких у столиці ФРН стає чимраз більше.