Дика природа

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Третина території Берліна покрита або водою, або зеленню. Це одна з найзеленіших столиць у Європі. Тут мешкає багато диких звірів - кабанів, лисиць, єнотів тощо. Віднедавна в Берліні з'явилися рейнджери міської природи. Це свого роду посередники між людьми та дикими тваринами, яких у столиці ФРН стає чимраз більше.
Пів року після пожежі: коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? Як італійські рибалки стали еко-активістами. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві. Польське село, в якому народжуються тільки дівчата.
У Польщі тонни небезпечного сміття часів Другої світової отруюють Балтійське море. Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії. Сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії. Чому у Фінляндії немає безпритульних. Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.