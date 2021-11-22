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Дика природа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "дика природа".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021) 22.11.2021

Мільйони крабів на австралійському острові Різдва рушили з лісу до океану на нерест. Місцеві звели для них спеціальні мости й навіть перекрили дороги.
Європу захоплюють чужорідні тварини й рослини

Європу захоплюють чужорідні тварини й рослини 18.11.2020

Поява близько 2500 нових видів комах, птахів, тварин, рослин очікується в Європі до 2050 року. Деякі з них можуть бути небезпечними. Яким чином? І в чому причина міграції?
Найкращі фото дикої природи-2020 (фотогалерея)

Найкращі фото дикої природи-2020 (фотогалерея) 15.10.2020

Лондонський музей оголосив підсумки одного з найпрестижніших конкурсів серед фотографів дикої природи, що відбувся вже 56-й раз поспіль. У нашій фотодобірці - найкращі світлини 2020 року. 
Найкращі фотографії дикої природи 2020 року

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року 15.10.2020

Лондонський музей оголосив підсумки одного з найпрестижніших конкурсів серед фотографів дикої природи, що відбувся вже 56-й рік поспіль. У нашій фотодобірці - найкращі світлини 2020 року. 

Рятувати карпатських ведмедів, спостерігаючи за ними з дому (09.10.2020) 09.10.2020

Аби допомогти збирати кошти на порятунок осиротілих ведмежат, Всесвітній фонд природи в Румунії запустив стрімінг-сервіс Bearflix. Користувачі можуть милуватися кумедними ведмежатами у єдиному в Європі сиротинці.

Міські рейнджери в Берліні дбають про біорозмаїття (18.06.2020) 18.06.2020

Третина території Берліна покрита або водою, або зеленню. Це одна з найзеленіших столиць у Європі. Тут мешкає багато диких звірів - кабанів, лисиць, єнотів тощо. Віднедавна в Берліні з'явилися рейнджери міської природи. Це свого роду посередники між людьми та дикими тваринами, яких у столиці ФРН стає чимраз більше.

Коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео)

Коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео) 14.10.2019

Уряд Франції обіцяє швидку реконструкцію Нотр-Дам де Парі, проте архітектори сумніваються, що це можливо. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві та захищає свої права в суді.

Жіноча справа: польські пожежниці показують, як треба працювати - "Європа у фокусі" (14.10.2019) 14.10.2019

Пів року після пожежі: коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? Як італійські рибалки стали еко-активістами. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві. Польське село, в якому народжуються тільки дівчата.

Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео)

Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео) 04.09.2019

Котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії, сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії, чому у Фінляндії немає безпритульних, а також інші теми.

Друга світова досі вбиває: небезпека на дні Балтійського моря - "Європа у фокусі" (02.09.2019) 02.09.2019

У Польщі тонни небезпечного сміття часів Другої світової отруюють Балтійське море. Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії. Сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії. Чому у Фінляндії немає безпритульних. Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.

Дерева проти кліматичних змін: як висаджують цілі ліси у Шотландії (15.08.2019) 15.08.2019

У Шотландії за рік висадили 22 млн саджанців задля боротьби зі змінами клімату. Місцеві ліси щороку витягують з атмосфери майже 9,5 млн тонн вуглекислого газу.

Німецький цирк без тварин: голограми цифрового майбутнього наступають (06.08.2019) 06.08.2019

Німецький цирк "Ронкаллі" відмовився від номерів за участі тварин. Тепер замість них виступають голограми. Цифрові клоуни смішать аудиторію, а голограмні слони сурмлять з арени. Дивіться!

Сенсаційне фото: собаки біжать по воді (26.06.2019) 26.06.2019

Це фото з Гренландії стало сенсацією у соцмережах. Мисливські собаки у прямому розумінні біжать по воді. Багато хто вирішив, що це - фейк, але фотограф присягається, що все чесно, і ця світлина - доказ кліматичних змін. Чому?

Зрубати дерево у Німеччині: місія на межі неможливого? (відео)

Зрубати дерево у Німеччині: місія на межі неможливого? (відео) 17.04.2019

У ФРН дерева перебувають від особливим захистом, норми якого прописані у багатьох законах та актах. Самовільна вирубка частини парку та навіть старої ялинки у власному саду може призвести до штрафу до 50 тисяч євро.

Як озеленюють німецькі міста? (28.03.2019) 28.03.2019

Продуманість, інновації та єдина система зелених зон у містах - головне в озелененні по-німецьки. А от в українських містах і "зелена політика", і самі дерева досі потерпають від хаотичності.

"Хвостаті сапери": як пацюки винюхують міни (26.03.2019) 26.03.2019

Розміновувати дороги, поля та сади після воєн та збройних конфліктів - справа складна, довга й небезпечна. У цьому саперам можуть допомогти пацюки, які просто носом чують вибухівку в землі.

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