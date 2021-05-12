Восьмеро людей поранені внаслідок обстрілу автобуса в Єрусалимі

У Старому місті Єрусалима у ніч проти неділі, 14 серпня, невідомий обстріляв автобус з пасажирами. Це сталося неподалік гробниці царя Давида. Також повідомляється про стрілянину на автомобільній парковці у тому ж районі. Внаслідок нападу поранено не менше вісьмох людей, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомляє ізраїльська служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" (MDA).

Агенція Reuters цитує співробітника MDA, який прибув на місце події: "Автобус із паломниками прямував від Стіни Плачу у бік центру міста. За словами перехожого, терорист почав безладну стрілянину у бік автобуса. Коли я прибув, люди були охоплені сильною панікою. Бригади MDA надали допомогу та евакуювали 30-річного та 45-річного чоловіків у тяжкому стані, 30-річну жінку у серйозному стані, молодого чоловіка приблизно 20 років у стані середньої тяжкості та ще чотирьох легко поранених”.

За даними агенції, людині, що стріляла, вдалося втекти - імовірно, в районі Силуан, який прилягає до Старого міста з півдня і має переважно арабське населення. Поліція оточила місцевість та шукає підозрюваного, зокрема, за допомогою вертольотів.

Ізраїль та палестинські бойовики домовилися про перемир'я

Тиждень тому, 7 серпня, Ізраїль і палестинські бойовики з радикального угрупування "Ісламський джихад" погодилися дотримуватися перемир'я в Секторі Гази після трьох днів активних бойових дій.

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували палестинського командира "Ісламського джихаду" Бассема Сааді. 5 серпня Ізраїль оголосив про початок операції "Світанок" і завдав повітряних ударів по цілях у Секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, ці удари зірвали атаку на Ізраїль, яку угруповання планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

За повідомленнями представників Ізраїлю, під час операції були ліквідовані високопоставлені командири "Ісламського джихаду" Тайсір аль-Джабарі та Халед Мансур. Палестинська сторона стверджує, що жертвами ізраїльських ракетних ударів стали щонайменше 49 палестинців. Бойовики випустили близько 600 ракет по Ізраїлю, включаючи Тель-Авів, Єрусалим та десятки міст на півдні, поблизу Сектора Гази.

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