 Загострення в Секторі Гази: Ізраїль та ″Ісламський джихад″ погодилися на перемир′я - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2022

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Загострення в Секторі Гази: Ізраїль та "Ісламський джихад" погодилися на перемир'я - ЗМІ

Перемир'я, запропановане за посередництва Єгипту, має розпочатися увечері в неділю. За три дні активних бойових дій загинуло не менше 30 палестинців. Ізраїль заявив про ліквідацію двох командирів "Ісламського джихаду".

Наслідки обстрілу Сектору Гази

Наслідки обстрілу Сектору Гази

Після трьох днів активних бойових дій Ізраїль і палестинські бойовики з радикального угрупування "Ісламський джихад" погодилися дотримуватися перемир'я в Секторі Гази з вечора неділі, 7 серпня, за пропозицією Єгипту, повідомляє Reuters.

Джерело в єгипетських оборонних колах повідомило, що Ізраїль погодився на пропозицію про перемир'я, згоду підтвердив і палестинський чиновник, знайомий з єгипетськими посередницькими зусиллями. За інформацією Reuters воно набуде чинності після 22:00 за київським часом. Офіційні особи Ізраїлю та "Ісламського джихаду" наразі не підтвердили цю інформацію.

Загинуло більше 30 палестинців 

Під час бойових більше 30 палестинців були убиті, у тому числі шестеро дітей, і 275 людей отримали поранення. Також були поранені двоє ізраїльтян, повідомляє агенція AFP. Ізраїльський уряд поклав відповідальність за загибель дітей у Джабалії на півночі Сектора Гази на помилково випущену ракету "Ісламського джихаду".

Загалом "Ісламський джихад" за три дні випустив у бік населених пунктів Ізраїлю, близько 600 ракет і мін, частина з них впала на Сектор Гази, пише AFP.

Причини загострення

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували палестинського командира "Ісламського джихаду" Бассема Сааді.

У п'ятницю, 5 серпня Ізраїль оголосив про початок операції "Світанок" і завдав повітряних ударів по цілях у Секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, удари Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зірвали атаку на Ізраїль, яку угруповання, яке підтримує Іран, планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

За повідомленнями представників Ізраїлю, під час операції "Світанок" були ліквідовані високопоставлені командири "Ісламського джихаду"Тайсір аль-Джабарі та Халед Мансур, пише AFP. Також повідомлялося  про вбивство не менше 15 бойовиків.

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