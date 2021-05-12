Загострення в Секторі Гази: Ізраїль та "Ісламський джихад" погодилися на перемир'я - ЗМІ

Після трьох днів активних бойових дій Ізраїль і палестинські бойовики з радикального угрупування "Ісламський джихад" погодилися дотримуватися перемир'я в Секторі Гази з вечора неділі, 7 серпня, за пропозицією Єгипту, повідомляє Reuters.

Джерело в єгипетських оборонних колах повідомило, що Ізраїль погодився на пропозицію про перемир'я, згоду підтвердив і палестинський чиновник, знайомий з єгипетськими посередницькими зусиллями. За інформацією Reuters воно набуде чинності після 22:00 за київським часом. Офіційні особи Ізраїлю та "Ісламського джихаду" наразі не підтвердили цю інформацію.

Загинуло більше 30 палестинців

Під час бойових більше 30 палестинців були убиті, у тому числі шестеро дітей, і 275 людей отримали поранення. Також були поранені двоє ізраїльтян, повідомляє агенція AFP. Ізраїльський уряд поклав відповідальність за загибель дітей у Джабалії на півночі Сектора Гази на помилково випущену ракету "Ісламського джихаду".

Загалом "Ісламський джихад" за три дні випустив у бік населених пунктів Ізраїлю, близько 600 ракет і мін, частина з них впала на Сектор Гази, пише AFP.

Причини загострення

Палестино-ізраїльський конфлікт загострився 1 серпня після того, як ізраїльські військові заарештували палестинського командира "Ісламського джихаду" Бассема Сааді.

У п'ятницю, 5 серпня Ізраїль оголосив про початок операції "Світанок" і завдав повітряних ударів по цілях у Секторі Гази. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, удари Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зірвали атаку на Ізраїль, яку угруповання, яке підтримує Іран, планувало провести у відповідь на арешт Сааді.

За повідомленнями представників Ізраїлю, під час операції "Світанок" були ліквідовані високопоставлені командири "Ісламського джихаду"Тайсір аль-Джабарі та Халед Мансур, пише AFP. Також повідомлялося про вбивство не менше 15 бойовиків.