Волонтери замість МОЗ у боротьбі з COVID-19 (відео)

Яким тестам на коронавірус довіряти (відео)

ПЛР-тести, тести на антиген, тести на антитіла. Яка між ними різниця? Які найнадійніші? І чому Ілон Маск, здавши чотири тести в один день, усе ще не знав, чи хворий на COVID-19?