 Волонтери замість МОЗ у боротьбі з COVID-19 (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.12.2020

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Політика й суспільство

Волонтери замість МОЗ у боротьбі з COVID-19 (відео)

Епідемія коронавірусу продемонструвала дірки в кризовому менеджменті МОЗ, які доводиться латати волонтерам. "Пацієнти України", "Свої" і "100% життя" - про свій досвід.

Ukraine Kiew Coronavirus Test

Коронавірус в Україні: чому активісти латають дірки МОЗ

Від самого початку пандемії активісти пацієнтських організацій допомагають лікарням та хворим. Часто їхня допомога - це питання життя або смерті для сотень українців, які почуваються кинутими напризволяще державою. Дивіться у репортажі DW:


 

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"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.  

Коронавірус у "червоній зоні": як насправді рятують хворих - розповідь лікаря (відео)

"Кожен може стати жертвою". Лікар з Львівщини Омелян Синенький - про труднощі й емоції, які вирують у "червоній зоні". 60 медиків з Львівської обласної лікарні об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.  

Лікарка з "червоної зони" про COVID-19: Кисень на вагу золота (відео)

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Яким тестам на коронавірус довіряти (відео)

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Епідемія коронавірусу продемонструвала дірки в кризовому менеджменті МОЗ, які доводиться латати волонтерам. Вони закуповують засоби індивідуального захисту для лікарень, ремонтують лабораторії і шукають кисень для хворих. "Пацієнти України", "Свої" і "100% життя" - про свій досвід.

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