Волонтери замість МОЗ у боротьбі з COVID-19 (відео)

Епідемія коронавірусу продемонструвала дірки в кризовому менеджменті МОЗ, які доводиться латати волонтерам. "Пацієнти України", "Свої" і "100% життя" - про свій досвід.
Від самого початку пандемії активісти пацієнтських організацій допомагають лікарням та хворим. Часто їхня допомога - це питання життя або смерті для сотень українців, які почуваються кинутими напризволяще державою. Дивіться у репортажі DW:
Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.
"Кожен може стати жертвою". Лікар з Львівщини Омелян Синенький - про труднощі й емоції, які вирують у "червоній зоні". 60 медиків з Львівської обласної лікарні об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.
Лікарка Олена Кравчук перехворіла на COVID-19, а потім підміняла інфекціоністку, яка теж заразилася коронавірусом. Дивіться зворушливу історію про виснажливу працю і страх перед моментом, коли закінчиться кисень.