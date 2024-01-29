Володимир Путін зареєструвався кандидатом у президенти РФ

Володимир Путін став четвертим зареєстрованим кандидатом на виборах глави російської держави. Збір підписів на його підтримку супроводжувався порушеннями.

Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 29 січня, став четвертим зареєстрованим кандидатом на майбутніх виборах глави російської держави, які пройдуть у березні 2024 року. Очільниця Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ Елла Памфілова оголосила, що слоганом виборчої кампанії стане "Разом ми сила - голосуємо за Росію". У 2018 році, коли Путін балотувався на четвертий термін, слоган звучав так: "Наша країна, наш президент, наш вибір!"

Раніше ЦВК зареєструвала кандидатами голову "Ліберально-демократичної партії Росії" (ЛДПР) Леоніда Слуцького, віце-спікера Держдуми РФ, члена партії "Нові люди" Владислава Даванкова, а також депутата Держдуми від фракції "Комуністичної партії РФ" (КПРФ) Миколу Харитонова.

На вибори Володимир Путін іде як самовисуванець, водночас його офіційно підтримує правляча партія "Єдина Росія". Він оголосив про висунення кандидатом у президенти на п'ятий термін 8 грудня, а 18 грудня подав документи до ЦВК. Для реєстрації йому потрібно було зібрати щонайменше 300 тисяч підписів росіян із різних регіонів країни на підтримку свого висунення.

Порушення під час збору підписів

Під час збору підписів на підтримку висунення Путіна були зафіксовані порушення, заявляють російські актиісти та опозиційні політики. Наприклад, у Санкт-Петербурзі підписи збирали члени дільничної комісії, що прямо заборонено законом. Представники регіональної влади звітували про поставлений за Путіна підпис, водночас хвалячи його. Згідно із законом, "створення позитивного образу кандидата" вважається агітацією. Чиновникам і депутатам агітувати заборонено.

У ЦВК також була подана заява з вимогою не реєструвати Путіна як кандидата. Одна з підстав - порушення під час збору підписів, а інша - "незаконні поправки до Конституції", які дали йому право балотуватися на п'ятий і навіть на шостий термін. Скаргу підписали 26 колишніх і чинних російських депутатів різних рівнів влади.

Вибори президента Росії відбудуться з 15 по 17 березня.

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