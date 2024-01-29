Пелосі: Перемир'я в Cекторі Гази та Україні вигідні Путіну

Вимоги негайного припинення вогню в Секторі Гази та в Україні - "це послання містера Путіна", заявила колишня спікерка Палати представників (нижньої палати Конгресу) США Ненсі Пелосі в інтерв'ю американському телеканалу CNN 28 січня.

"Це прямо пов'язано з тим, що він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) хотів би побачити. Я думаю, що деякі з протестувальників - спонтанні та щирі. А деякі (пропалестинські демонстрації. - Ред.), гадаю, пов'язані з Росією. І я кажу це, після того як спостерігала за цим тривалий час", - сказала Пелосі.

Ненсі Пелосі Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

На її думку, Федеральному бюро розслідувань (ФБР) США слід вивчити джерела фінансування подібних протестів. Пелосі пообіцяла надіслати відповідне прохання до спецслужби.

Як зазначає міжнародне агентство Reuters, заява Пелосі - це перший випадок, коли відомий американський законодавець звинуватив Путіна в тому, що той стоїть за американськими демонстрантами.

Cлова Пелосі викликали критику з боку мусульманської спільноти в США. Так, Рада з американо-ісламських відносин (CAIR) назвала її коментарі "необґрунтованим наклепом", що "дегуманізує палестинський народ".

У грудні 2023 року США, підтримуючи Ізраїль, наклали вето на черговий проєкт резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй про негайне припинення вогню в Секторі Гази, заявляючи, що подібні документи можуть поставити під загрозу дипломатичні зусилля.

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