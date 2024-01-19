"Вогонь дракона": Британія випробувала лазерну зброю

"Вогонь дракона": Британія випробувала лазерну зброю19 січня 2024 р.
У Великобританії військовим вперше під час випробувань вдалося вразити повітряні цілі за допомогою лазерної зброї спрямованої енергії дальньої дії DragonFire ("Вогонь дракона"). Про це повідомило міністерство оборони країни в п'ятницю, 19 січня.
"Лазерна зброя спрямованої енергії вражає цілі зі швидкістю світла, використовуючи інтенсивний промінь для розрізання об'єктів, що призводить до руйнування конструкції", - пояснюється в повідомленні принцип дії cистеми.
Дальність дії лазера засекречена, але в британському уряді кажуть, що зброя може вражати "будь-яку видиму ціль".
Випробування відбулися на полігоні в Шотландії. За даними видання The Times, під час них DragonFire знищив з відстані в кілька кілометрів дрони, які наближалися.
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Дешева альтернатива ракетам ППО
У міноборони Британії кажуть, що один постріл лазером обходиться всього в 10 фунтів стерлінгів, а його точність еквівалентна влучанню в монету з відстані в кілометр.
У британському уряді вважають, що нова зброя в перспективі може стати недорогою альтернативою ракетам для виконання "певних завдань": армія і флот Британії розглядають можливість використання лазерів для протиповітряної оборони (ППО).
"Цей тип передового озброєння має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат", - сказав міністр оборони Грант Шаппс.
Успішні випробування в міноборони назвали "важливим кроком на шляху впровадження цієї технології на озброєння".
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