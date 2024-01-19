"Вогонь дракона": Британія випробувала лазерну зброю

Великобританія зробила крок уперед у розробці військового лазера DragonFire, здатного знищувати ракети і вражати цілі на великій відстані. Очікується, що це буде "революційна" дешева заміна ракетам ППО.

У Великобританії військовим вперше під час випробувань вдалося вразити повітряні цілі за допомогою лазерної зброї спрямованої енергії дальньої дії DragonFire ("Вогонь дракона"). Про це повідомило міністерство оборони країни в п'ятницю, 19 січня.

"Лазерна зброя спрямованої енергії вражає цілі зі швидкістю світла, використовуючи інтенсивний промінь для розрізання об'єктів, що призводить до руйнування конструкції", - пояснюється в повідомленні принцип дії cистеми.

Дальність дії лазера засекречена, але в британському уряді кажуть, що зброя може вражати "будь-яку видиму ціль".

Випробування відбулися на полігоні в Шотландії. За даними видання The Times, під час них DragonFire знищив з відстані в кілька кілометрів дрони, які наближалися.

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Дешева альтернатива ракетам ППО

У міноборони Британії кажуть, що один постріл лазером обходиться всього в 10 фунтів стерлінгів, а його точність еквівалентна влучанню в монету з відстані в кілометр.

У британському уряді вважають, що нова зброя в перспективі може стати недорогою альтернативою ракетам для виконання "певних завдань": армія і флот Британії розглядають можливість використання лазерів для протиповітряної оборони (ППО).

"Цей тип передового озброєння має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат", - сказав міністр оборони Грант Шаппс.

Успішні випробування в міноборони назвали "важливим кроком на шляху впровадження цієї технології на озброєння".

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