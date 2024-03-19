Влада Бєлгородщини вирішила евакуювати 9 тисяч дітей

Влада Бєлгородської області заявила, що евакуює з регіону близько дев'яти тисяч дітей - через обстріли, в яких вона звинувачує Україну. Водночас в регіоні триває операція російської збройної опозиції.

Влада Бєлгородської області РФ вирішила вивезти в інші регіони країни близько тисяч дітей - нібито через обстріли, в яких вона систематично звинувачує Збройні сили України (ЗСУ). Як передає російське державне агентство "ТАСС" у вівторок, 19 березня, про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"Велику кількість сіл на сьогодні ми відселяємо. Зараз плануємо вивезти близько дев'яти тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району. 22 [березня] - 1,2 тисячі дітей їдуть в Пензу, Тамбов і Калуги. Далі Ставропольський край", - сказав він.

Також Гладков заявив, що за тиждень в області внаслідок обстрілів загинули 16 людей, ще 98 - зазнали поранень.

Зазначимо, що влада Бєлгородської області фактично щождя повідомляє про нібито повітряні удари та обстріли, звинувачуючи у цьому Збройні сили України. Водночас міністерство оборони РФ регулярно заявляє нібито про спроби "київського режиму здійснити терористичну атаку". Українська сторона офіційно ці закиди не коментує.

Операція на прикордонній території РФ

Водночас минулого тижня підрозділи російської збройної опозиції - Російського добровольчого корпусу (РДК), легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" - заявили, що перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області й на територію Курської області РФ.

З тих пір у міністерстві оборони РФ неодноразово стверджували про відбиття спроб прориву на територію Бєлгородської та Курської областей. Водночас Росія називає збройну опозицію "українськими диверсантами" та Збройними силами України.

17 березня російська збройна опозиція заявила, що спільно з Ічкерійськими добровольцями взяла під контроль селище Горьковський у Бєлгородській області РФ. Згодом бійці виклали фото ще й, як стверджувалося, з села Козинка на Бєлгородщині.

Україна заперечує причетність до подій на прикордонні РФ. Речник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов кількома днями раніше заявляв, що на території Росії діє російська збройна опозиція як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян.