В РФ заявили, що дрон поцілив у будівлю мерії Бєлгорода

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про удар безпілотника "противника" по будівлі мерії Бєлгорода. Внаслідок влучання постраждали дві жінки, стверджує він.

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що у вівторок, 12 березня, в будівлю мерії Бєлгорода поцілив нібито український безпілотник. За його даними, двоє людей зазнали поранень. "У Бєлгороді у будівлю адміністрації міста врізався БпЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, інша - контузії", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок вибуху в будівлі були вибиті вікна та посічений фасад. Мер Бєлгорода Валентин Демидов у своєму Telegram додав, що дрон поцілив у вхідну групу будівлі.

Також Демидов і Гладков повідомили про ще одне влучання БпЛА - у торговельний об'єкт у місті. За їхніми даними, внаслідок влучання був пошкоджений фасад і вибиті вікна у одноповерховій будівлі, в якій знаходиться будівельний магазин, а також пошкоджені кілька автомобілів.

Нагадаємо, зранку 12 березня в міністерстві оборони Росії заявили, що Україна нібито атакувала територію Росії з використанням 25 безпілотників. В російському відомстві в дописі у Telegram стверджується, що сили російської ППО нібито перехопили і знищили дрони над Московською, Ленінградською, Бєлгородською, Курською, Брянською, Тульсткою і Орловською областями РФ.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що скинуті з БпЛА вибухові пристрої пошкодили лінії електропередачі, без електропостачання залишилися сім сіл.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про "падіння БпЛА", уточнивши, що нападу зазнав "об'єкт паливно-енергетичного комплексу", спалахнула пожежа. У пресслужбі уряду Орловської області повідомили, що спалахнув резервуар нафтосховища в Орлі, до гасіння пожежі залучили понад 60 осіб.

Крім того, російський інформресурс "База" повідомив, що безпілотник також впав на території нафтобази "Лукойлу" в Нижньогородській області, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Згодом губернатор цього російського регіону Гліб Нікітін уточнив у Telegram, що внаслідок атаки сталося "загоряння на одній із установок з переробки нафти" на об'єкті паливно-енергетичного комплексу в Кстовській промзоні.

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