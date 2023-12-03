Виступи в РФ: фестиваль у ФРН не запросив свого засновника

Піаніст Юстус Франтц не виступав цього року на заснованому ним Музичному фестивалі Шлезвіг-Гольштейну (SHMF), оскільки не був на нього запрошений. Це, як і свої концерти у Росії, піаніст підтвердив у розмові з виданням Spiegel, оприлюдненій у неділю, 3 грудня.

Як зазначає видання, саме Франтц у 1986 році заснував SHMF і відтоді виступав на фестивалі щороку. Однак запрошення від керівництва фестивалю на виступи у 2023 і 2024 роках не надходили, розповів 79-річний музикант в інтерв'ю. "Програма на наступний рік уже затверджена", і Франтц "засмучений", що не потрапив у неї, адже фестиваль є його "дитиною", зазначив піаніст та диригент.

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Керівництво фестивалю не прокоментувало ситуацію щодо відсутності запрошення своєму засновнику, але повідомило виданню Lübecker Nachrichten, що розмова щодо цього з Франтцом відбулася, але непублічно. Нібито є кілька причин того, що Франтца не запросили на фестивальні заходи, і " його виступи у Росії - лише одна з цих причин".

Як пише Spiegel, Франтц продовжує виступи у Росії, незважаючи на розв'язану нею у лютому 2022 року повномасштабну війну проти України, яка триває досі. Він виступає там як диригент та піаніст, а також є членом журі московського конкурсу імені Чайковського. За словами Франтца, мистецтво є останнім мостом між народами, що ворогують і цей міст не повинен бути зруйнованим.

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