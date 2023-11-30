Удар РФ по Донеччині: з-під завалів дістали тіло загиблого

Росія вночі ракетами атакувала Покровськ, Новогродівку та Мирноград на Донеччині. Поранень зазнали 10 людей. Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблого і шукають ще чотирьох людей.

Російські війська вночі 30 листопада одночасно вдарили по Покровькому району Донеччини шістьма ракетами С-300, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок атак постраждали 10 людей, серед них - чотири дитини. Ще п’ятьох людей рятувальники шукали під завалами. Згодом виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Мороз повідомив, що на місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

"Станом на 10:00 під завалами ймовірно перебувають чотири людини, з них - одна дитина. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він у Telegram.

Раніше Клименко повідомив, що у Новогродівці зафіксували влучання у багатоповерховий будинок, внаслідок чого поранень зазнала 13-річна дитина. На місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС.

У Покровську з-під завалів врятували немовля

Серед постраждалих у Покровську - родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та шнстимісячним немовлям. Також поранень зазнав ще й 13-річний хлопчик. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний та дев'ять приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі, повідомив Клименко.

Зокрема, один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами, зазначив Клименко. "Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", - розповів очільник МВС.

По Мирнограду війська РФ вдарили двома ракетами, руйнувань зазнав відділ поліції, додав Клименко.

Загалом удару по Донеччині війська РФ завдали вісьмома зенітними керованими ракетами С-300, уточнили у командуванні Повітряних сил Збройних сил Укїани.

Війська РФ запустили 20 дронів, ППО збила14

Крім того, вночі російські війська запустили по Україні 20 ударних дронів типу Shahed з окупованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська, також повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони на півдні, сході та в центрі України збили 14 з них. Інформації про наслідки атаки наразі немає.