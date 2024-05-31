Війська РФ вдарили по Києву "Іскандером", ППО збила ракету

Російські війська вдарили по Києву ракетою "Іскандер-К". Її збили сили ППО, проте уламки спричинили пожежу і зруйнували підстанцію в Голосіївському районі столиці.

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 31 травня, атакували Україну чотирма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Окрім того, вони завдали удару по Харкову п'ятьма зенітними ракетами С-300/С-400, а Київ атакували крилатою ракетою "Іскандер-К".

Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі ударні дрони та ракету, що летала у бік столиці, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). "В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

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ДТЕК: Уламки ракети зруйнували підстанцію в Києві

Внаслідок падіння уламків збитої ракети в Голосіївському районі Києва зайнялася пожежа в нежитловому приміщенні, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Вогнем було пошкоджене приватне СТО, автомийка, шість автомобілів та складське приміщення. Минулося без постраждалих, повідомили у КМВА.

Однак, як повідомили у компаніх ДТЕК, у Голосіївському районі уламки пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію.

"Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло. О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

Четверо загиблих і 25 поранених у Харкові

Як повідомлялося раніше, під час ракетного удару війська РФ поцілили у багатоквартирний житловий будинок у Харкові, а згодом - вдарили ще раз, коли на місце прибули рятувальні служби. Щонайменше троє людей загинули, ще 25 - зазнали поранень. Серед постраждалих - діти, медик екстреної медичної допомоги та поліцейська.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під завалами ще можуть перебувати люди.

Ще один чоловік загинув внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства у місті.