Війська РФ обстріляли Херсон: загинули дві літні жінки

Війська РФ обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинули дві літні жінки. Снаряд влучив в їхній будинок.

Близько 19:00 у понеділок, 14 жовтня, російські війська обстріляли один з житлових районів Херсона. Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинули дві жінки, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Як уточнив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, під вогнем опинився Дніпровський район міста. Дві літні жінки під час обстрілу перебували у будинку та зазнали травм, несумісних з життям.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

"Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголосили у прокуратурі.

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