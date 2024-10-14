Війська РФ обстріляли Херсон: загинули дві літні жінки

Війська РФ обстріляли Херсон: загинули дві літні жінки14 жовтня 2024 р.
Близько 19:00 у понеділок, 14 жовтня, російські війська обстріляли один з житлових районів Херсона. Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинули дві жінки, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
Як уточнив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, під вогнем опинився Дніпровський район міста. Дві літні жінки під час обстрілу перебували у будинку та зазнали травм, несумісних з життям.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).
"Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - наголосили у прокуратурі.
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