РФ обстріляла центр Херсона: загинуло шестеро цивільних

Росіяни з артилерії обстріляли ринок в середмісті Херсона. Відомо про шістьох загиблих і трьох поранених.

Близько 9 ранку, у вівторок, 1 жовтня, росіяни обстріляли ринок в центрі Херсона. "Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію", - повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).

За даними Херсонської ОВА, 12 людей постраждали унаслідок удару, п'ятеро потерпілих наразі перебувають у лікарні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила сімох загиблих: трьох жінок та чотирьох чоловіків. Однак згодом уточнила, що загиблих - шестеро. "Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким", - повідомили у прокуратурі.

За даними прокуратури, росіяни стріляли зі ствольної артилерії, яка влучила поруч з місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Прокуратура розслідує цей випадок як воєнний злочин