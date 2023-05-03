Війська РФ обстріляли єдиний гіпермаркет Херсона: є загиблі
Валерій Сааков
2 год. тому
Унаслідок обстрілу російськими силами "Епіцентру" - єдиного відкритого гіпермаркету в Херсоні - загинули троє осіб, ще троє дістали поранень, повідомили в МВС України.
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Російські окупаційні сили обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні - єдиний, який зараз працює в місті, що призвело до жертв серед цивільного населення. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ (МВС) України, обстріл цивільного об'єкта був скоєний близько 11:00 в середу, 3 травня.
"Троє загиблих, п'ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу", - цитує пресслужба міністра Ігоря Клименка.
Раніше цього дня голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін повідомляв, що лише протягом минулої доби російські сили скоїли 106 обстрілів регіону.
"За минулу добу противник здійснив 106 обстрілів, випустив 485 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації", - написав він у Telegram. Херсон за минулу добу росіяни обстріляли дев'ять разів. В області внаслідок російських обстрілів за добу загинули четверо осіб.