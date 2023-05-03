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Війська РФ обстріляли гіпермаркет у Херсоні: є загиблі
Наслідки обстрілу Херсона російськими військами (архівне фото)Фото: @V_Zelenskiy_official/Telegram
КонфліктиУкраїна

Війська РФ обстріляли єдиний гіпермаркет Херсона: є загиблі

Валерій Сааков
2 год. тому

Унаслідок обстрілу російськими силами "Епіцентру" - єдиного відкритого гіпермаркету в Херсоні - загинули троє осіб, ще троє дістали поранень, повідомили в МВС України.

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Російські окупаційні сили обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні - єдиний, який зараз працює в місті, що призвело до жертв серед цивільного населення. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ (МВС) України, обстріл цивільного об'єкта був скоєний близько 11:00 в середу, 3 травня.

"Троє загиблих, п'ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу", - цитує пресслужба міністра Ігоря Клименка.

Раніше цього дня голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін повідомляв, що лише протягом минулої доби російські сили скоїли 106 обстрілів регіону.

"За минулу добу противник здійснив 106 обстрілів, випустив 485 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації", - написав він у Telegram. Херсон за минулу добу росіяни обстріляли дев'ять разів. В області внаслідок російських обстрілів за добу загинули четверо осіб.

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Удари по Запоріжжю й Сумщині

Також у ніч на середу російські агресори обстріляли ракетами Запоріжжя. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілів був повністю знищений один будинок, а ще кілька будівель постраждали. Жертв немає.

Так само вночі російська авіація скинула кілька керованих авіаційних бомб на прикордоння Сумської області. Під удар потрапили, зокрема, навчальний заклад і підприємство в селищі Свеса. 

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах Збройних сил України відзвітували про збиття 21 з 26 запущених росіянами в ніч на середу по Україні дронів-камікадзе типу Shahed іранського виробництва. Над Києвом протиповітряна оборона збила всі безпілотники. Водночас влада Кропивницького, Дніпра та Миколаївської області повідомила про влучання російських дронів.

Наслідки окупації й обстріли: як живе деокупована Херсонщина

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