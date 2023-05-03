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Іранські дрони-камікадзе знову атакували Київ (фото з архіву)
Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У небі над Києвом ППО збила всі запущені Росією дрони

Валерій Сааков
3 год. тому

Вночі війська РФ втретє за тиждень атакували Київ дронами-камікадзе. Усі безпілотники знешкодили сили протиповітряної оборони.

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Українська столиця зазнала вже третього російського удару за менше ніж тиждень. У ніч на середу, 3 травня, російські війська провели спроби атакувати Київ з повітря з використанням дронів іранського виробництва типу Shahed.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), сили РФ запустили ці баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент - без жертв та руйнувань", - повідомив голова КМВА Сергій Попко, слова якого наводить офіційний Telegram-канал відомства.

Попередні російські удари скоювалися 28 квітня й 1 травня. Тоді сили РФ застосовували проти української столиці як крилаті ракети, так і дрони, що так само були збиті силами протиповітряної оборони (ППО).

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