У небі над Києвом ППО збила всі запущені Росією дрони

Українська столиця зазнала вже третього російського удару за менше ніж тиждень. У ніч на середу, 3 травня, російські війська провели спроби атакувати Київ з повітря з використанням дронів іранського виробництва типу Shahed.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), сили РФ запустили ці баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент - без жертв та руйнувань", - повідомив голова КМВА Сергій Попко, слова якого наводить офіційний Telegram-канал відомства.

Попередні російські удари скоювалися 28 квітня й 1 травня. Тоді сили РФ застосовували проти української столиці як крилаті ракети, так і дрони, що так само були збиті силами протиповітряної оборони (ППО).