Війська РФ активізувалися під Бахмутом - ЗСУ

Під Бахмутом російські військові підрозділи проводять штурми в спробах повернути раніше втрачені позиції. ЗСУ відбивають атаки і розглядають варіанти подальших дій.

Російські війська активізувалися в районі Бахмута, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону в неділю, 12 листопада.

"Противник не припиняє спроб відбити попередньо втрачені позиції. Здійснив 565 обстрілів українських позицій, застосувавши 28 дронів-камікадзе і нанісши чотири авіаційних удари", - розповів він.

Українські військові відбили 10 атак росіян в районі населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Хромове та Андріївка. "Тут було знищено 252 російських окупанта. Це свідчить про те, що росіяни не припиняють спроби штурму наших позицій", - зауважив Фіто.

Водночас він зазначив що наразі на східному напрямку війська РФ не здобули стратегічних успіхів.

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ЗСУ розглядають варіанти подальших дій

Про активізацію військ РФ під Бахмутом у неділю повідомив і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. "Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", - написав він у Telegram.

Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. "Розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ", - зазначив він.

Також командувач перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. Були визначені "конкретні завдання щодо підвищення якості навчання".

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