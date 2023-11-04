РФ готується до нового масованого штурму Авдіївки - ISW

Наявні дані свідчать про підготовку росіянами третього масованого штурму Авдіївки, кажуть аналітики ISW. У ЗСУ теж очікують "загострення ситуації" на цьому напрямку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) впевнені, що війська РФ готують чергову хвилю масивних наступальних операцій на Авдіївку. Такий висновок містить оприлюднений у п'ятницю, 3 листопада, щоденний аналітичний звіт ISW .

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Автори звіту вказують, що аналіз зібраних даних однозначно свідчить про підготовку військами РФ "третьої серії масштабних штурмів під Авдіївкою". Як доказ аналітики інституту наводять те, що й 3 листопада російські сили проводили наступальні операції в цьому районі, зокрема на північ від Авдіївки, де досягли підтверджених успіхів. Приміром, опубліковані у цей день геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки, розташованої на відстані чотирьох кілометрів на північ від Авдіївки, до залізничної колії, що так само лежить на північ від Авдіївки.

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У своєму звіті аналітики ISW посилаються й наявні на 3 листопада дані Генштабу ЗСУ, який визнав, що поблизу Авдіївки та навколишніх населених пунктів українські військові відбили понад 17 російських атак. У звіті ISW згадується й голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, який підтвердив, що війська РФ інтенсивно обстрілюють українські позиції в Авдіївці, а на північ і південь від міста тривають бої. Барабаш також стверджував, що російські війська зосереджують живу силу й техніку для "третього масованого штурму Авдіївки", цитують аналітики.

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Тим часом так звані російські "воєнкори" й мілітаристські інформресурси теж вказують на просування російських військ поблизу Авдіївки. За їхніми даними, головна ціль цих операцій - захопити Авдіївський коксохімічний завод, нагадують у ISW.

Генштаб ЗСУ підтверджує, що наступ РФ на Авдіївку не вщухає

Тим часом в оприлюдненому зранку суботу, 4 листопада, традиційному зведенні Генштабу ЗСУ вказано, що на Авдіївському напрямку війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку.

У Генштабі ЗСУ підтвердили "наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області". "Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога", - йдеться в зведенні.