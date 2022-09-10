Війна в Україні та давня традиція бутафорії на полі бою

Вводити ворога в оману - одна з базових тактик у війні. Для цього століттями люди застосовували різного роду муляжі. Війна Росії в Україні тут не виняток.

У серпні можна було зустріти чимало повідомлень у соціальних медіа про те, що українська армія ввела в оману росіян на полі бою за допомогою муляжів - як це робили ще у давнину.

Ідеться про HIMARS - високомобільні реактивні системи залпового вогню зі США. У мережі можна знайти чимало вірусних відео, які, як стверджується, демонструють, як ці системи з неабияким успіхом застосовуються українцями проти російської армії.

І справді, за допомогою HIMARS українським військовим, очевидно, вдалося поцілити по великих складах боєприпасів та пального росіян на півдні України, що, можливо, мало нищівні наслідки для забезпечення їхньої армії.

Але це ще не все - інші повідомлення в ЗМІ вказують на те, що українські військові вдалися до встановлення муляжів HIMARS, аби привернути до них вогонь росіян. Таким чином українці, мовляв, вбивають одним пострілом одразу двох зайців: вони бачать, де росіяни встановили свої зенітні установки, а також змушують їх витрачати свою високоточну зброю на знищення дерев'яної бутафорії, а це може допомогти Києву отримати значну перевагу перед противником.

Та попри те, що українці ставлять муляжі сучасної американської зброї, сама тактика далеко не нова.

Тактика з античних часів

Китайський генерал, стратег і філософ Сунь-цзи ще в шостому столітті до нашої ери давав схожі рекомендації у своєму трактаті "Мистецтво війни". Він закликав воєначальників "встановлювати приманки та створювати ілюзію спантеличеності", аби ворог хибно оцінював бойову здатність суперника. "Усе ведення війни ґрунтується на введенні в оману", - писав Сунь-цзи.

Сунь-цзи Фото: WhiteImages/Leemage/picture alliance

Знав про це і римський полководець і правитель Юлій Цезар. Протягом Галльської війни, яку римляни вели близько 50 року до нашої ери на території сучасних Франції та Бельгії, він так розставив частину своїх легіонерів, аби виникало враження численного важкоозброєного війська. Цезар описав, як йому вдалося наблизитися до галльських військ і знищити їх, поки їхня увага була зосереджена на буцімто великому загоні військових.

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Воєначальники протягом багатьох століть намагалися вводити ворога в оману бутафорною технікою. Під час американської громадянської війни з 1861 по 1865 роки війська південних штатів застосовували так звані "гармати квакера" - великі пофарбовані в чорне стовбури дерев, які виглядали, як гармати, названі на честь пацифістської релігійної громади квакерів. Генерал Роберт Лі встановив біля Сентервілла у Вірджинії великі фортифікаційні споруди з кількома рядами таких муляжів гармат, які здалеку мали вигляд добре укріпленої лінії оборони.

"Гармати квакера" в США Фото: George N. Barnard/Heritage Art/picture alliance

Перша світова війна

Із винаходом двигуна внутрішнього згоряння змінилася й військова техніка, а отже й муляжі, які застосовували на полії бою. Під час Першої світової війни (1914-1918 роки) з'явилися перші танки. Першою їх застосувала британська армія, аби вийти з патової ситуації позиційної війни. Незабаром як британці, так і німці виготовляли муляжі танків та розмальовували мішковину, аби створити враження більш боєздатного війська.

Хоч у Першій світовій моторизована техніка й широко застосовувалася на різних фронтах, однак ще не всі європейські армії були повністю моторизовані. Коні ще відігравали важливу роль для транспортування військової техніки, а також боєприпасів та провіанту на поле бою. Тож виготовляли й муляжі коней: прості дерев'яні конструкції, накриті вовняними ковдрами, повинні були вводити в оману ворожих пілотів під час розвідувальних польотів.

Друга світова війна

Під час Другої світової війни (1939-1945) сторони протистояння широко застосовували різноманітні муляжі та намагалися ввести ворога в оману. Перед тим як західні союзники переправилися через Ла-Манш та висадилися у французькій Нормандії, вони встановили в Англії надувні танки. Вони збили вермахт із пантелику: німецькі генерали були переконані, що вторгнення відбудеться на іншій ділянці берегової лінії та відвели велику кількість військ з пляжів Нормандії.

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Подібні операції відігравали настільки важливу роль, що американська армія створила для цього окрему бойову одиницю - "23-й штаб армії США", також відому як "Армія привидів". Озброєна надувними танками, вантажівками, муляжами літаків, а також потужними гучномовцями, які програвали звуки переміщення військ та літаків, "армія привидів" провела масштабні операції з введення ворога в оману в Бельгії, Франції, Німеччині та Люксембурзі. Завдяки їй було врятовано життя тисяч американських солдатів.

Муляж танка, знайдений у Німеччині під час Другої світової війни Фото: Coll-DITE/USIS/picture alliance

Тактика терористів

Не лише офіційні державні армії використовують подібну тактику. 2016 року іракська армія викрила дерев'яні муляжі військових позашляховиків та танків, які терористична організація "Ісламська держава" (ІД) виготовила для того, аби притягувати до себе вогонь американської авіації. Хоч вони й були виготовлені переважно з дерева, здалеку муляжі виглядали, наче справжня військова техніка. Із вікон деяких "машин" навіть виглядали бородаті чоловіки, аби картинка була якомога схожою на реальну.

Через те що в ісламістів не було жодної військової авіації, вони сподівалися якомога більше відволікти авіацію противника. Крім того, муляжі відволікали увагу від справжнього автопарку ІД, адже терористам вдалося захопити численні вантажівки, танки та іншу техніку.