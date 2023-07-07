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ПолітикаУкраїна

Погляд на 2025 рік: сподівання на мир, та не будь-якою ціною

Анна Пшемиська
30 грудня 2024 р.

Спроби "заморозки" війни, ризики скорочення допомоги Заходу й пошук грошей для функціонування економіки. З такими викликами Україна зіткнеться у новому, 2025 році. Детальніше - в огляді DW.

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2024-ий став роком важкої позиційної війни. РФ атакувала на Харківщині і просувається на Донеччині. Останні місяці стали настільки складними, кажуть експерти, що нагадують перші тижні повномасштабного вторгнення. На тлі такої ситуації і після перемоги Дональда Трампа на виборах у США і в Україні, і на Заході заговорили про перемовини з Росією. Водночас дедалі більше українців підтримують переговори і завершення війни, зокрема, дипломатичним шляхом. Чи принесе 2025 рік довгоочікуваний мир Україні?

Швидкий наступ РФ на Донеччині: в чому причини?

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