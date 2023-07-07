Погляд на 2025 рік: сподівання на мир, та не будь-якою ціною

2024-ий став роком важкої позиційної війни. РФ атакувала на Харківщині і просувається на Донеччині. Останні місяці стали настільки складними, кажуть експерти, що нагадують перші тижні повномасштабного вторгнення. На тлі такої ситуації і після перемоги Дональда Трампа на виборах у США і в Україні, і на Заході заговорили про перемовини з Росією. Водночас дедалі більше українців підтримують переговори і завершення війни, зокрема, дипломатичним шляхом. Чи принесе 2025 рік довгоочікуваний мир Україні?

Швидкий наступ РФ на Донеччині: в чому причини? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video