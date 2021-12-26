Військова хунта вбила понад 30 мирних жителів у М'янмі - HRW

Військові вбили і спалили більше 30 жителів в штаті Кая у М'янмі. Серед загиблих - жінки, діти і літні люди. Солдати використовували мирних жителів, які намагались залишити зону конфлікту, як мішені, заявив в інтерв'ю DW у неділю, 26 грудня, представник правозахисної організації Human Rights Watch Філ Робертсон.

За його словами, це є ще одним прикладом злочинів проти людяності, який скоїли військові у М'янмі.

Обгорілі тіла і кілька спалених автомобілів було знайдено поблизу села Мо Со. Військова хунта М'янми відзвітувала про розстріл групи "озброєних терористів" у цьому селі. За її даними, люди рухалися сімома автомобілями та не зупинялися за наказом силовиків.

Обгорілі тіла і кілька спалених автомобілів були знайдені поблизу села Мо Со.

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Save the Children повідомила про зниклих безвісти

Міжнародна благодійна організація Save the Children у суботу, 25 грудня, повідомила, що двоє її співробітників зникли безвісти у районі села Мо Со після того, як військова хунта розстріляла групу людей поблизу нього. Співробітники якраз поверталися з гуманітарної місії у регіоні, коли на їхній автомобіль напали та спалили його, повідомляють у організації. "Ми маємо підтвердження, що на їхній приватний автомобіль напали. Повідомляється, що військові вигнали людей з автомобілів, декого з них заарештували, а інших вбили і спалили їхні тіла", - заявляють у організації.

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Військовий переворот у М'янмі відбувся у лютому 2021 року. Діючий уряд було розігнано, а президента країни заарештовано. Противники хунти перейшли у підпілля і почали боротьбу з антидемократичним режимом.

Згідно з даними правозахисників, з моменту перевороту в країні силовики вбили більше тисячі людей, ще кілька тисяч перебувають у тюрмах.