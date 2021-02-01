 М′янма: Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув'язнення

За підбурювання до заворушень та порушення правил, пов'язаних з боротьбою проти COVID-19, у М'янмі засуджено усунуту від влади внаслідок військового перевороту Аун Сан Су Чжі.

Протестувальники в М'янмі з плакатом з Аун Сан Су Чжі

Протестувальники в М'янмі з плакатом з Аун Сан Су Чжі (архівне фото)

Усунуту від влади після військового перевороту у М'янмі лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років позбавлення волі за підбурювання до заворушень та порушення правил, пов'язаних з боротьбою з розповсюдженням коронавірусу. Про це у понеділок, 6 грудня, повідомляє агенція AP.

Зокрема, цей вирок став першим у серії справ, які були порушені щодо Су Чжі після того, як 1 лютого військові захопили владу в країні. Як зазначає агенція, рішення суду передав чиновник на умовах анонімності. Суди над Су Чжі є закритими, а її адвокатам, які були єдиним джерелом інформації про судовий процес, у жовтні заборонили розголошувати інформацію.

Загалом Су Чжі закидають десятки звинувачень, зокрема, у корупції, порушеннях законів про ліквідацію наслідків стихійного лиха та експорт-імпорт через виявлення в її будинку переносних рацій під час обшуків. Організація Human Rights Watch називала звинувачення проти неї фальшивими та політично вмотивованими. Ці справи мають завадити Су Чжі  балотуватися, вважають в організації.

Читайте також: М'янма: під час протестів силовики вбили п'ятьох демонстрантів

Військовий переворот у М'янмі

З 1962 року впродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію Аун Сан Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

Читайте також: "Припиніть озброювати вбивць": що робити з українськими БТРами для М'янми

1 лютого 2021 року військові захопили владу у М'янмі, оголосивши про введення надзвичайного стану (НС) строком на один рік. Згодом режим НС був продовжений до серпня 2023-го року.

76-річна Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. За даними правозахисників, під час протестів загинула більш ніж тисяча мирних жителів, більше десяти тисяч осіб були арештовані.

У червні в М'янмі вже відпустили з в'язниць понад дві тисячі протестувальників.

Дивитись відео 01:42

Спроба путчу давно провалилася, арешти в Туреччині тривають (28.07.2016)

Реклама

Докладно

Винищувач F-35 американського концерну Lockheed Martin

SIPRI: торгівля зброєю процвітає, попри пандемію

Згідно зі звітом SIPRI, глобальний експорт зброї 2020 року зріс - попри пандемію.  

Акція в Києві проти використання пластикових пакетів (архівне фото)

Заборона пластикових пакетів - на закупи з власною тарою?

Звичні для українських покупців безкоштовні поліетиленові пакети від 10 грудня мають зникнути із закладів торгівлі.  