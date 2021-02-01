М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув'язнення

Усунуту від влади після військового перевороту у М'янмі лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років позбавлення волі за підбурювання до заворушень та порушення правил, пов'язаних з боротьбою з розповсюдженням коронавірусу. Про це у понеділок, 6 грудня, повідомляє агенція AP.

Зокрема, цей вирок став першим у серії справ, які були порушені щодо Су Чжі після того, як 1 лютого військові захопили владу в країні. Як зазначає агенція, рішення суду передав чиновник на умовах анонімності. Суди над Су Чжі є закритими, а її адвокатам, які були єдиним джерелом інформації про судовий процес, у жовтні заборонили розголошувати інформацію.

Загалом Су Чжі закидають десятки звинувачень, зокрема, у корупції, порушеннях законів про ліквідацію наслідків стихійного лиха та експорт-імпорт через виявлення в її будинку переносних рацій під час обшуків. Організація Human Rights Watch називала звинувачення проти неї фальшивими та політично вмотивованими. Ці справи мають завадити Су Чжі балотуватися, вважають в організації.

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Військовий переворот у М'янмі

З 1962 року впродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію Аун Сан Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

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1 лютого 2021 року військові захопили владу у М'янмі, оголосивши про введення надзвичайного стану (НС) строком на один рік. Згодом режим НС був продовжений до серпня 2023-го року.

76-річна Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. За даними правозахисників, під час протестів загинула більш ніж тисяча мирних жителів, більше десяти тисяч осіб були арештовані.

У червні в М'янмі вже відпустили з в'язниць понад дві тисячі протестувальників.