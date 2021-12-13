Хунта у М'янмі блокує гуманітарну допомогу для мільйонів мешканців країни

Хунта у М'янмі перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги для мільйонів людей, які її потребують. Про це ідеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), опублікованому у понеділок, 13 грудня.

За повідомленням правозахисників, військові, що захопили владу у М'янмі, запровадили обмеження на пересування працівників закордонних гуманітарних місій, заблокували проїзд колон автомобілів з гуманітарною допомогою. Окрім того, мають місце факти нападів бойовиків на працівників гуманітарних місій, а також закриття доступу до телекомунікаційних послуг для громадян, ідеться у звіті.

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"Генерали категорично відмовляють у наданні допомоги й у порятунку життів постраждалих через конфлікт, ніби використовують відмову як форму покарання для людей", - прокоментувала ситуацію у М'янмі представниця HRW Шейна Баухнер.

Як повідомлялось, хунта у М'янмі влаштувала переворот і захопила владу у країні 1 лютого 2021 року. З того часу у цій азійській країні панують хаос і насильство. Нова самопроголошена влада жорстко подавляє усілякі публічні виступи проти себе. За матеріалами правозахисної організації "Асоціація допомоги політичним в'язням", яка займається фіксацією вбивств та інших порушень прав людини, після приходу до влади хунти було вбито щонайменше 1,3 тисячі людей, понад 10 тисяч осіб були заарештовані.

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За інформацією HRW, внаслідок перевороту понад 284 тисячі людей у М'янмі були змушені покинути свої домівки. Близько 22 тисяч з них втекли до Індії та Таїланду.

За оцінками ООН, кількість людей, які потребують допомоги у М'янмі, стрімко зростає. До 2022 року вона збільшиться з 1 мільйона, яка була до перевороту, до 14,4 мільйона.