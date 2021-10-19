У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні

У М'янмі у понеділок і вівторок, 18-19 жовтня, на волю почали виходити політичні в'язнів, про амністію яких напередодні оголосила військова хунта, яка править у країні. Серед звільнених, зокрема, прессекретар партії "Національна ліга за демократію" заарештованої лідерки Аун Сан Су Чжі, а також відомий у М'янмі комік.

Утім, майже одразу після початку звільнень у місцевих ЗМІ з'явилися повідомленні про повторні арешти.

Напередодні військова хунта М'янми анонсувала амністію 5636 політичних в'язнів, приурочивши цей крок до одного з найпопулярніших місцевих свят - фестивалю Тадінгют, який відбудеться 20 жовтня. Утім, деякі оглядачі пов'язують масову амністію в країні зі спробою хунти покращити свою міжнародну репутацію. Днями Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) виключила главу хунти Мін Аун Хлайна з переліку учасників майбутнього саміту щодо розв'язання кризи у М'янмі.

Тисячі осіб опинилися за ґратами за участь в акціях протесту проти військової хунти у М'янмі

Правозахисники стримано відреагували на повідомлення про амністію. Спецдоповідач ООН щодо ситуації з правами людини у М'янмі Том Ендрюс не пов'язує звільнення зі зміною політики хунти. "Насправді свавільні затримання та переслідування людей, які користуються своїми базовими людьськими правами, тривають", - цитує його інформагенція KNA. Він також пов'язує амністію з тиском міжнародної спільноти.

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Військовий переворот у М'янмі

З 1962 року впродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію лауреатки Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

1 лютого 2021 року військові захопили владу у М'янмі, оголосивши про введення надзвичайного стану строком на один рік. 75-річна Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. За даними правозахисників, під час протестів загинула більш ніж тисяча мирних жителів, понад вісім тисяч було затримано. За даними Асоціації допомоги політичним в'язням, зараз за ґратами у країні перебувало понад 7300 осіб.