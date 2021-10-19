 У М′янмі на волю почали виходити перші амністовані політв′язні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Новини

У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні

Перші політв'язні, які потрапили під оголошену військовою хунтою М'янми масову амністію, почали виходити на волю. Правозахисники пов'язують рішення військових звільнити людей з тиском з боку міжнародної спільноти.

Рідні зустрічають звільнених політв'язнів біля в'язниць

Рідні зустрічають звільнених політв'язнів біля в'язниць

У М'янмі у понеділок і вівторок, 18-19 жовтня, на волю почали виходити політичні в'язнів, про амністію яких напередодні оголосила військова хунта, яка править у країні. Серед звільнених, зокрема, прессекретар партії "Національна ліга за демократію" заарештованої лідерки Аун Сан Су Чжі, а також відомий у М'янмі комік.

Утім, майже одразу після початку звільнень у місцевих ЗМІ з'явилися повідомленні про повторні арешти.

Напередодні військова хунта М'янми анонсувала амністію 5636 політичних в'язнів, приурочивши цей крок до одного з найпопулярніших місцевих свят - фестивалю Тадінгют, який відбудеться 20 жовтня. Утім, деякі оглядачі пов'язують масову амністію в країні зі спробою хунти покращити свою міжнародну репутацію. Днями Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) виключила главу хунти Мін Аун Хлайна з переліку учасників майбутнього саміту щодо розв'язання кризи у М'янмі.

Протести проти влади хунти в М'янмі, лютий 2021 року

Тисячі осіб опинилися за ґратами за участь в акціях протесту проти військової хунти у М'янмі

Правозахисники стримано відреагували на повідомлення про амністію. Спецдоповідач ООН щодо ситуації з правами людини у М'янмі Том Ендрюс не пов'язує звільнення зі зміною політики хунти. "Насправді свавільні затримання та переслідування людей, які користуються своїми базовими людьськими правами, тривають", - цитує його інформагенція KNA. Він також пов'язує амністію з тиском міжнародної спільноти.

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Військовий переворот у М'янмі

З 1962 року впродовж декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення у країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію лауреатки Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Однак представники збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

1 лютого 2021 року військові захопили владу у М'янмі, оголосивши про введення надзвичайного стану строком на один рік. 75-річна Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. За даними правозахисників, під час протестів загинула більш ніж тисяча мирних жителів, понад вісім тисяч було затримано. За даними Асоціації допомоги політичним в'язням, зараз за ґратами у країні перебувало понад 7300 осіб.

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Військові на заході М'янми розстріляли баптистського пастора

Хунта вбила пастора у місті Тантлаг, коли той допомагав гасити пожежі, які спалахнули під час боїв між військовими і місцевими членами опору.  

Військова хунта у М'янмі відпустила з в'язниць тисячі протестувальників

Силовики у М'янмі звільнили понад дві тисячі людей, яких ув'язнювали за участь у протестах проти військового перевороту. Деякі демонстранти були за ґратами майже пів року.  

Генасамблея ООН закликає припинити постачання зброї до М'янми

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує військовий переворот у М'янмі та закликає до припинення постачання зброї до охопленої протестами країни.  

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