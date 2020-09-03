Верховна Рада заборонила депутатам брати помічниками близьких родичів

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб". Як повідомляє агентство новин "Інтерфакс-Україна", у четвер, 17 вересня, за проєкт закону в цілому проголосували 252 народних депутати.

Читайте також: Євросоюз радить ВРУ змінити закон про НАБУ якомога швидше

Документ вносить зміни до законів "Про запобігання корупції", "Про статус народного депутата України", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" та до положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Законодавчі зміни передбачають, що близькі особи не можуть ставати помічниками-консультантами депутатів всіх рівнів: Верховної Ради, місцевих рад, Верховної Ради АР Крим.

Читайте також: Верховна Рада визнала вибори президента Білорусі недемократичними

Відповідно до законодавчої ініціативи, близькі особи - це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідна і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, бабуся, прадід, прабабуся, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновитель чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.