 Верховна Рада схвалила законопроєкт про Великий державний герб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

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Верховна Рада схвалила законопроєкт про Великий державний герб

За ухвалення законопроєкту про Великий державний герб України в першому читанні проголосували 257 народних депутатів.

Проєкт Великого державного герба України

Проєкт Великого державного герба України

Верховна Рада України під час позачергової сесії у вівторок, 24 серпня, ухвалила у першому читанні законопроєкт про Великий державний герб України. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному Twitter-акаунты українського парламенту. Як зазначається, "за" проголосували 257 народних депутатів із 285 присутніх у сесійній залі. Проти висловилися 11 народних обранців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 серпня ініціював скликання позачергової сесії Верховної Ради для розгляду законопроєкту про Великий державний герб України.

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Згідно із законопроєктом, великий герб є державним символом України. Його головний елемент - знак княжої держави Володимира Великого - тризуб - золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із закругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою. Над щитом - зображення корони Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту. З лівого боку щит тримає лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

Де будуть використовувати Великий герб

Проэкт закону передбачає, що Великий державний герб обов'язково має відтворюватися на офіційних символах президента, великій державній печатці України, печатках президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасадах будівель резиденції президента у Києві, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного судів, залі засідань парламенту, а також на грошових знаках за рішенням Національного банку.

Водночас Великий державний герб України не може бути використаний як власна символіка органів державної влади, територіальних громад, районів та областей та/або як елемент такої символіки.

Законопроэкт забороняє відтворювати зображення великого герба України в символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їхніх об'єднань, юридичних та фізичних осіб. Не можна використовувати або імітувати його зображення в рекламі, крім соціальної щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Не допускається також використання зображення великого герба в перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього, а також розміщення на зображенні герба написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту.

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