 Верховна Рада поки не змогла скасувати перехід на літній час | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2021

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Верховна Рада поки не змогла скасувати перехід на літній час

Верховна Рада відправила відповідний законопроєкт до профільного комітету на доопрацювання для повторного другого читання.

Переведення стрілок годинника

На літній час Україна має перейти 28 березня

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю, 19 березня, не змогла ухвалити в другому читанні законопроєкт, що передбачає скасування переходу на літній час. За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 212 депутатів за необхідних 226-ти. Законопроєкт відправили у профільний комітет на доопрацювання для повторного другого читання.

При голосуванні в першому читанні 3 березня проєкт закону підтримали 277 народних депутатів.

Стаття 5 цього законопроєкту передбачає, що сезонний перехід часу в Україну надалі не здійснюватиметься. Водночас законопроєкт пропонує зафіксувати в Україні зимовий час (UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time).

Також на всій території України без винятку пропонується встановити єдиний київський час. Ініціатор законопроєкту вважає, що це забезпечить захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на тимчасово окупованих територіях країни встановлений час Російської Федерації, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

У разі ухвалення законопроєкту в цілому він набуде чинності наступного дня після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Перехід на літній час в Україні має бути здійснено у ніч на 28 березня шляхом переведення годинників на годину вперед.

Переведення годинників у ЄС

У березні 2019 року Європарламент підтримав рішення про скасування переведення годинників з 2021 року. Утім, згодом з'ясувалося, що процес узгодження затягнувся: 27 країн-членів Європейського Союзу поки не можуть дійти згоди в питанні, який час залишати надалі - зимовий чи літній. В ЄС намагаються уникнути наявності різних часових поясів у сусідніх державах.

Загалом у світі стрілки годинників переводять у понад 70-ти країнах світу. Повернення до літнього часу відбудеться наприкінці березня 2021 року.

У Європі стрілки годинників не переводять в Ісландії, Росії та Білорусі. В Україні 2011 року слідом за РФ також було ухвалено постанову про скасування переходу на зимовий час, однак згодом її скасували, тож у країні є чинною постанова Кабінету Міністрів від 1996 року, за якою здійснюються відповідні переведення годинників восени та навесні.

У Європі перехід на літній час буде здійснено  у ніч на 28 березня, а на зимовий - 31 жовтня.

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