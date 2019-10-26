Переведення годинників: Європа переходить на зимовий час

У більшості країн Європи, у тому числі й в Україні, у ніч на неділю, 25 жовтня, стрілки годинників переведуть на одну годину назад.

У Європі на зимовий час не переходять Ісландія, Росія та Білорусь. В Україні 2011 року слідом за РФ також було ухвалено постанову про скасування переходу на зимовий час, однак згодом її скасували, тож у країні є чинною постанова Кабінету Міністрів від 1996 року, за якою здійснюються відповідні переведення годинників восени та навесні.

Тривалі дискусії в ЄС

Про скасування щорічного переходу на зимовий і літній час у Євросоюзі говорять вже не перший рік. У вересні 2018 року тодішній голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер висловив переконання, що переведення стрілок годинників скасують вже незабаром.

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26 березня минулого року більшість депутатів Європарламенту проголосувала за скасування переведення стрілок годинників з 2021 року. Утім, поки немає ясності, чи буде це рішення втілене наступного року: 27 країн-членів Європейського Союзу поки не можуть дійти згоди в питанні, який час надалі - зимовий чи літній - має залишитися. В ЄС намагаються уникнути наявності різних часових поясів у сусідніх державах..

Загалом у світі стрілки годинників переводять у понад 70-ти країнах світу. Повернення до літнього часу відбудеться наприкінці березня 2021 року.

В Україні знову хочуть скасувати зимовий та літній час

На початку жовтня 2020 року народний депутат від "Слуги народу", віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", який передбачає закріплення у країні єдиного київського часу і відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

За словами Стефанчука, проєкт закону також спрямований на протидію агресії з боку РФ, яка на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановила свій час. "Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив Стефанчук, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".