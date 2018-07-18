 Верховна Рада підтримала скасування переходу на літній час | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Верховна Рада підтримала скасування переходу на літній час

Депутати ВР підтримали в першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час. Після набуття законом чинності українці житимуть у зимовому часі.

Переведення годинників

Верховна Рада України підтримала на пленарному засіданні в середу, 3 березня, в першому читанні законопроєкт про скасуванняпереходу на зимовий і літній час. За ці зміни до законодавства проголосувало 277 народних депутатів.

Стаття 5 цього законопроєкту передбачає, що сезонний перехід часу на території України у подальшому не здійснюватиметься. Крім того, документ пропонує закріпити на всій території України без винятку єдиний київський час. Автор законодавчої ініціативи, перший віцеспікер Руслан Стефанчук наголошує, що такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини і негативно позначається на загальному стані людини.

Захист національної безпеки

Водночас ініціатор законопроєкту вважає, що відмова від щорічного переведення стрілок годинника забезпечить захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на непідконтрольних Києву територіях країни встановлений час Російської Федерації. 

"Основна ідея цього законопроєкту - запровадити природний для України зимовий час +2, який відповідає поясному часу, і відмовитися в подальшому від переведення годинників", - зазначив Стефанчук під час розгляду законопроекту в залі засідань Верховної Ради, цитує "Інтерфакс-Україна". 

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У разі ухвалення законопроєкту в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України". Таким чином переведення стрілок годинника в жовтні 2021 року стане останнім в Україні.

Не доведеться переходи на літній час? 

Тим часом заступниця голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Руслана Підласа повідомила, що парламентарі хочуть встигнути до 25 березня ухвалити в цілому цей законопроєкт про встановлення єдиного часу і відмову від подальшого переходу на зимовий і літній час. "Ідея авторів встигнути до 25.03 проголосувати, щоб не переводити годинник", - розповіла вона, цитує агенція "Українські новини". 

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Згідно з чинним законодавством, переведення часу має відбутися в ніч на неділю, 28 березня. Рада має ухвалити законопроєкт у цілому до 25 березня, щоб у результаті залишитися на зимовому часі. При цьому Підласа зазначила, що зміни до законопроєкту до 2-го читання не будуть внесені в разі, якщо його буде розглянуто до 25 березня. "Якщо будемо бачити, що не встигаємо, то пропишемо в законопроєкті між 1-м і 2-м читанням, що 25.10 буде останнє переведення стрілок", - додала депутатка. 

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Переведення годинників: Європа переходить на зимовий час

У ніч на 25 жовтня знову потрібно перевести годинники на годину назад. У ЄС з цією практикою мали б покінчити наступного року. В Україні теж хочуть скасувати перехід на літній та зимовий час.  

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