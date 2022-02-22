Верховна Рада підтримала введення санкцій проти депутатів Держдуми

Верховна Рада України у середу, 23 лютого, схвалила внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) низку персональних санкцій проти депутатів Держдуми РФ. Постанову підтримали 322 народних депутатів.

Передбачається, що санкції стосуватимуться тих російських депутатів, які звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність самопроголошених утворень "ЛДНР". Також обмеження стосуватимуться членів Ради Федерації РФ, які остаточно ухвалили рішення про визнання "республік". Такі санкції пропонують увести на десять років.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, припинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборону участі в приватизації, оренді державного майна; користування радіочастотним ресурсом України.

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Санкції Заходу проти РФ

22 лютого після визнання Росією "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік" низка країн Заходу оголосила про запровадження нових санкцій проти Москви.

Зокрема, президент США Джо Байден оголосив санкції проти російських еліт і двох російських банків ("ВЕБ.РФ" і "Військово-Промисловий Банк"), а також про обмеження на фінансування суверенного боргу РФ.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц Olaf Scholz заявив, що Німеччина вжила заходів для зупинки процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на дії Росії в Україні.

Також міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовились, що ЄС запровадить великий пакет санкцій за визнання Росією "незалежності" самопроголошених утворень на Донбасі.

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