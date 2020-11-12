 Верховна Рада не підтримала скасування ″карантину вихідного дня″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

Верховна Рада не підтримала скасування "карантину вихідного дня"

Постанова про скасування "карантину вихідного дня" у Верховній Раді не набрала необхідної кількості голосів депутатів. Натомість парламент зобов'язав уряд завчасно інформувати громадян про посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада України (фото з архіву)

Верховна Рада України (фото з архіву)

Верховна Рада України під час засідання у вівторок, 17 листопада, відмовилася рекомендувати Кабінету Міністрів переглянути обмеження "карантину вихідного дня". "За" ухвалення відповідного проєкту постанови проголосували 149 депутатів за необхідних 226, повідомляє інформаційна агенція "Українські новини".

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Згідно з проєктом постанови, Кабміну України рекомендувалося переглянути запровадженні в Україні обмеження "карантину вихідного дня" протягом трьох днів з дня публікації постанови. Напередодні профільний комітет Верховної Ради не зміг дійти згоди щодо даного документу.

Натомість під час засідання у вівторок Верховна Рада зобов'язала уряд інформувати громадян про посилення карантинних обмежень за сім днів до набуття ними чинності. За проєкт відповідної постанови проголосували 303 депутати.

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"Карантин вихідного дня" був запроваджений в Україні 11 листопада. Він діє з 14 до 30 листопада й передбачає заборону на низку видів діяльності з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Зокрема у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури. Утім, влада низки українських міст проігнорувала розпорядження уряду. Національна поліція України лише протягом 15 листопада зафіксувала близько тисячі порушень карантинних обмежень.

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