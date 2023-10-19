Верховна Рада України ухвалила бюджет-2024 у першому читанні

Далі уряд України опрацює документ з урахуванням висновків та пропозицій. Остаточне голосування за проєкт бюджету-2024 має відбутися до 20 листопада, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, ухвалила у першому читанні законопроєкт про державний бюджет України на 2024 рік. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко та народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент ухвалив в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Це перше читання бюджету. За - 285", - написав Железняк у Telegram.

Далі, як уточнив нардеп, Кабінет міністрів опрацює документ з урахуванням висновків та пропозицій. Остаточне голосування за проєкт бюджету-2024 має відбутися до 20 листопада, написав він.

Основні показники бюджету-2024, як написав Железняк, передбачають доходи у сумі 1 746,3 мільярда гривень, видатки у сумі 3 308,9 мільярда гривень, а граничний обсяг дефіциту - у сумі 1 593,6 мільярда гривень.

В міністерстві фінансів України наголосили, що очільник відомстві Сергій Марченко подякував народним депутатам "за конструктивну дискусію і розуміння важливості ухвалення державного бюджету". "Пріоритети головного фінансового документа визначені необхідністю якомога скоріше наблизити перемогу України, акумулювати максимальний ресурс на сектор безпеки і оборони, забезпечити соціальний захист населення", - наводить його слова пресслужба відомства.

Україна також продовжує активно співпрацювати з міжнародними партнерами для залучення необхідного пільгового зовнішнього фінансування на 2024 рік, додав Марченко.

Рада збільшила видатки бюджету-2023

На початку жовтня Верховна Рада України внесла зміни до держбюджету 2023 року, збільшивши видатки загального фонду бюджету на 322,6 мільярда гривень. Зокрема, видатки на сектор безпеки та оборони було збільшено на 302,6 мільярда гривень. З них 224,5 мільярда - це гроші на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, а 78,1 мільярда - це видатки для закупівлі спецтехніки, військового обладнання та забезпечення харчування військових, оплату комунальних послуг та інших необхідних витрат, пояснили у міністерстві фінансів України.

Окрім того, як уточнив нардеп Ярослав Железняк, видатки для міністерства соціальної політики були збільшені на 16,5 мільярда гривень, для МЗС - на 1,3 мільярда гривень, для міністерства освіти - на 572 мільйони гривень, а для міністерства енергетики - на 350 мільйонів гривень.

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