Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордного рівня

Народні депутати внесли зміни до державного бюджету на 2023 рік, збільшивши видатки бюджету на 322,6 мільярда гривень. Левова частка з них піде на сектор оборони і безпеки.

Верховна РадаУкраїни у п'ятницю, 6 жовтня, внесла зміни до держбюджету 2023 року, збільшивши видатки загального фонду бюджету на 322,6 мільярда гривень.

Як повідомив народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк, за відповідний законопроєкт №10038 у цілому проголосували 313 народних обранців. "Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок парламент проголосував в цілому збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень", - написав він у Telegram.

Таким чином, за словами Железняка, було встановлено два рекорди за історію незалежної України: видатки загального бюджету вперше становитимуть більше 3,39 трильйона гривень, а дефіцит - понад два трильйони гривень.

Видатки на сектор безпеки та оборони збільшаться на 302,6 млрд гривень

Відповідно до рішення народних депутатів, видатки на сектор безпеки та оборони буде збільшено на 302,6 мільярда гривень. З них 224,5 мільярда - це гроші на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, а 78,1 мільярда - це видатки для закупівлі спецтехніки, військового обладнання та забезпечення харчування військових, оплату комунальних послуг та інших необхідних витрат, пояснюють у міністерстві фінансів України.

Як уточнила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа , грошова винагорода військовослужбовців буде виплачена в строк - і в жовтні, і в листопаді-грудні.

Зокрема, видатки збільшаться для міністерства оборони - на 211 мільярдів гривень, для системи МВС - на 79,2 мільярда гривень, для Служби безпеки України - на 4,2 мілярда. Видатки для Головного управління розвідки міноборони збільшаться на 2,5 мільярда, для Служби зовнішньої розвідки - на 0,5 мільярда, для Управління державної охорони - на 0,2 мільярда. Видатки для міністерства з питань стратегічних галузей промисловості для виконання програм розвитку ОПК зростуть на 4,4 мільярда гривень, а для адміністрації Держспецзв’язку - 0,6 мільярда гривень.

Окрім того, як уточнює Железняк, видатки для міністерства соціальної політики зростуть на 16,5 мільярда гривень, для МЗС - на 1,3 мільярда гривень, для міністерства освіти - на 572 мільйони гривень, а для міністерства енергетики - на 350 мільйонів гривень.

Також депутати збільшили видатки для Бюро економічної безпеки на 219 мільйонів гривень. Як зауважив Железняк, спочатку для БЕБ планувалася більша на 95 мільйонів гривень сума, однак "залишили тільки мінімум на заробітні плати".

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Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік, який передбачає доходи на рівні 1,56 трильйона гривень, видатки - 3,1 трильйона гривень. На сектор оборони і безпеки у 2024 році планують виділити 1,7 трильйона гривень, що складає 21,6 відсотка внутрішнього валового продукту (ВВП). Тепер документ має підтримати парламент.