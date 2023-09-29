Шмигаль обіцяє не підвищувати комунальні тарифи до весни

До кінця опалювального сезону в Україні тарифи на комунальні послуги залишаються без змін. Крім того, уряд планує збільшити бюджет на виплату субсидій, запевнив прем'єр Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону, що невдовзі розпочнеться. Відповідну заяву Шмигаль зробив у п'ятницю, 29 вересня, під час засідання уряду. Він також озвучив плани Кабміну збільшити бюджет на виплату субсидій.

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"Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично. Ті, хто потребує субсидій і не отримували раніше, можуть подати заявку онлайн через "Дію" або через сайт Пенсійного фонду", - розповів Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну.

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Як повідомлялося 22 серпня Кабмін подовжив до середини квітня 2024 року дію покладених спеціальних обов'язків (ПСО) для Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України". Згідно з цими ПСО, компанія має й надалі продавати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною - 7,4 гривні за кубічний метр.

Мінімальна зарплата зросте, а пенсії проіндексують

Крім того, Шмигаль анонсував збільшення в наступному році мінімальної заробітної плати. "Наступного року також запланували збільшення мінімальної зарплати - до 8 тисяч гривень", - повідомив очільник українського уряду.

Раніше українські ЗМІ писали з посиланням на урядові документи, що мінімалку в Україні підвищуватимуть у два етапи - до 7100 гривень з 1 січня та до 8000 гривень з 1 липня 2024 року.

Також у березні наступного року уряд планує провести індексацію пенсійних виплат, додав Шмигаль.