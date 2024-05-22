Верховна Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Українці зможуть користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів, а європейці - в Україні.

Верховна Рада України у середу, 22 травня, підтримала 275 голосами ухвалення в цілому законопроєкту №10265 про приєднання України до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу.

"Це створить спільну роумінгову зону України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та користуватися перевагами "Роумінг як вдома" без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Таким чином українці матимуть можливість "на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території державчленів ЄС та не сплачувати додаткові гроші за послуги роумінгу". Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі ж права під час відвідування України, зазначається у документі.

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Крім того, ухвалення закону виконує одну з умов євроінтеграції, передбачену в Угоді про асоціацію України і ЄС, а також забезпечить створення умов для початку практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію ЄК про приєднання Києва до євпропейських правил щодо роумінгу. Після повного приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС це питання буде розглянуто Радою Європейського Союзу, яка ухвалить остаточне рішення.

В українському уряді сподівабються, що відповідну угоду із ЄС про роумінг буде підписано уже цього року.