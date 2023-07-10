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Україна та ЄС продовжили доступний роумінг на рік

Олександр Куницький
3 год. тому

Вперше угода щодо зниження тарифів на дзвінки була підписана у квітні 2022 року. Водночас Україна готується до інтеграції в роумінговий простір ЄС.

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Україна розраховує запровадити "роумінговий безвіз" з ЄС у 2023 році
Україна розраховує запровадити "роумінговий безвіз" з ЄС вже цьогорічФото: Jens Schlüter/AFP/Getty Images

Мобільні оператори в Європейському Союзі та Україні домовилися продовжити ще на рік угоду про взаємне зниження роумінгових тарифів для громадян України. Про це в понеділок, 10 липня, повідомила пресслужба Європейської Комісії (ЄК).

"Комісія сприяла досягненню угоди між 22 європейськими та сімома українськими операторами щодо продовження угоди, яка була вперше підписана у квітні 2022 року, щоб взаємно знизити тарифи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв'язку з рідними й друзями в Україні та навпаки. При цьому ЄК з посиланням на регулятора телекомунікаційного ринку ЄС (BEREC) стверджує, що угода показала свою ефективність. Тому ЄК закликала усіх операторів приєднатися до угоди, вказавши на значно нижчі міжоператорські тарифи для її учасників.

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Водночас Єврокомісія нагадала, що готується до інтеграції України в роумінговий простір ЄС. Так, у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію ЄК про приєднання Києва до євпропейських правил щодо роумінгу. "Наступним кроком для України є повне приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, а потім ухвалення остаточного рішення Радою Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в українському уряді сподіваються, що відповідну угоду із ЄС про роумінг буде підписано уже цього року.

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