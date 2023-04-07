Безкоштовний роумінг з ЄС: уряд схвалив необхідний документ

Кабінет міністрів України в п'ятницю, 7 квітня, схвалив проєкт рішення Комітету з питань торгівлі Україна - ЄС, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.

"Рухаємося до "роумінгового безвізу" із ЄС. Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року. Приєднання до роумінгового простору ЄС - це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

Як пояснили у пресслужбі міністерства економіки України, документ створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. "Цього року ця сфера буде "пілотом" по повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання", - цитує пресслужба міністерку економіки Юлію Свириденко. За її словами, рішення уряду - це один з етапів виконання погодженого мінекономіки та Єврокомісією оновленого "Пріоритетного плану заходів щодо посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю". "Основний акцент цього плану - інтеграція України у внутрішній ринок ЄС. План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проєкти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах", - наголосила Свириденко.

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Нагадаємо, в лютому Єврокомісія схвалила пропозицію включити положення про запровадження безкоштовного роумінгу до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Утім, швидкість долучення України до європейської системи роумінгу залежатиме від оперативності Києва щодо імплементації відповідного законодавства, наголосили в Брюсселі.