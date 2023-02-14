Роумінг: ЄК погодила зміни до угоди про асоціацію з Україною

Швидкість долучення України до європейської системи роумінгу залежатиме від того, наскільки оперативно Київ імплементує відповідне законодавство, наголошують в Брюсселі.

Європейська Комісія у вівторок, 14 лютого, схвалила пропозицію включити положення про запровадження безкоштовного роумінгу до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, йдеться у повідомленні ЄК.

"Це полегшить життя громадян України, які приїжджають до ЄС, і допоможе громадянам ЄС подорожувати в Україну. Це демонструє нашу чітку відданість повній реалізації нашої амбітної поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі та є ще одним свідченням того, що майбутнє України - в ЄС", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Водночас в Брюсселі зауважують, що ухвалене ЄК рішення є лише одним з етапів для запровадження безкоштовного роумінгу. Тепер цю пропозицію має розглянути Рада ЄС, після її згоди комітет з питань торгівлі Україна-ЄС має ухвалити спільне рішення про надання роумінгу "взаємного режиму внутрішнього ринку".

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"Швидкість, з якою Україна інтегруватиметься у внутрішній ринок ЄС для роумінгу, залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні", - зауважують в ЄК.

Водночас в Комісії наголошують, що це - перший випадок поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну.

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