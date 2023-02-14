Роумінг: ЄК погодила зміни до угоди про асоціацію з Україною

"Це полегшить життя громадян України, які приїжджають до ЄС, і допоможе громадянам ЄС подорожувати в Україну. Це демонструє нашу чітку відданість повній реалізації нашої амбітної поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі та є ще одним свідченням того, що майбутнє України - в ЄС", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Водночас в Брюсселі зауважують, що ухвалене ЄК рішення є лише одним з етапів для запровадження безкоштовного роумінгу. Тепер цю пропозицію має розглянути Рада ЄС, після її згоди комітет з питань торгівлі Україна-ЄС має ухвалити спільне рішення про надання роумінгу "взаємного режиму внутрішнього ринку".