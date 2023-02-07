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Верховна Рада схвалила корпоратизацію "Енергоатому"
Південноукраїнська АЕС (архівне фото)Фото: Anatolii Stepanov/AFP
ЕкономікаУкраїна

Верховна Рада схвалила корпоратизацію "Енергоатому"

Валерій Сааков
22 хв. тому

Більшість депутатів Ради підтримали корпоратизацію НАК "Енергоатом". Раніше на ньому наполягав МВФ як на передумові видачі наступних кредитів.

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Верховна Рада схвалила корпоратизацію національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Відповідний законопроєкт законодавці ухвалили в другому читанні під час засідання в вівторок, 7 лютого.

"Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". За відповідне рішення проголосували 259 народних обранців", - повідомила пресслужба компанії.

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Законом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100 відсотків акцій якого належатимуть державі, та порядок формування статутного капіталу й функціонування цього товариства, йдеться в повідомленні.

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У держкомпанії наголосили, що корпоратизацію "Енергоатому" було включено до меморандуму як умову для видачі кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ). Водночас звична для великих інвесторів корпоративна структура компанії дозволить залучити десятки мільярдів доларів у нові проєкти, переконані в "Енергоатомі".

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Україна зобов'язалася перед МВФ корпоратизувати "Енергоатом" до кінця 2021 року. Перше півріччя 2022 року "Енергоатом" закінчив зі збитком 4,8 мільярда гривень, збільшивши дохід у 2,8 раза до 67,6 мільярда гривень. "Енергоатом" є оператором 4 наявних атомних електростанцій, на яких експлуатуються 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 - ВВЕР-440 загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт, нагадує інформагенція "Українські новини".

Утім, з весни 2022 року найбільша АЕС України й Європи - Запорізька АЕС - перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою?

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