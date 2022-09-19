Південноукраїнська АЕС після російського обстрілу

Російська армія обстріляла територію Південноукраїнської АЕС. Українські експерти говорять про "підвищення градусу" ядерного шантажу з боку РФ. Володимир Зеленський закликав світ зупинити Росію, "поки не пізно".

Південноукраїнська АЕС є однією з чотирьох діючих атомних електростанцій України. Вона розташована у Миколаївській області на лівому березі річки Південний Буг поруч з містом Южноукраїнськ. Південноукраїнська АЕС оснащена трьома енергоблоками.

Особливість Південноукраїнської АЕС

Південноукраїнська АЕС разом з Ташлицькою і Олександрівською гідроелектростанціями та каскадом водосховищ на річці Південний Буг є частиною Південноукраїнського енергетичного комплексу. Його особливість полягає в тому, що ядерні реактори використовуються у комплексі з маневреними гідроакумулювальними потужностями.

"Це унікальний комплекс, він будувався для того, аби, використовуючи потенціал Південного Бугу, ГЕС могли маневрувати потужності атомної станції, зокрема в години пікових навантажень і вночі, коли енергоспоживання падає", - пояснює експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

Південноукраїнський енергетичний комплекс генерує близько трьох мільйонів ГВт електроенергії в Об’єднану енергомережу України та може забезпечувати потреби в електроенергії мешканців та промислового виробництва й сільського господарства Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.

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"Потужний вибух за 300 метрів від реакторів"

Після початку повномасштабного вторгнення російські ракети кілька разів пролітали критично низько над Південноукраїнським енергокомплексом. У ніч на 19 вересня цей комплекс був обстріляний російськими військами. Оперативне командування "Південь" повідомило у соціальній мережі Facebook, що окупанти, ймовірно, випустили по АЕС ракету "Іскандер".

"Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів Південноукраїнської АЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Ударною хвилею пошкоджено будівлі Південноукраїнської АЕС Фото: South Ukraine Nuclear Power Plant Press Office/AP/picture alliance

Відповідаючи на запитання DW, в "Енергоатомі" уточнили, що лінії електропередач відключилися на короткий строк, енергоблоки не постраждали й нині працюють у звичному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

"Нині всі енергоблоки АЕС та гідроагрегати каскаду ГЕС стабільно та надійно виробляють електроенергію", - повідомив у відеозверненні генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович. За його словами, порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС та прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан також перебувають у межах чинних норм.

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РФ "підвищує градус" ядерного шантажу

Чорнобильська АЕС, Запорізька АЕС і от тепер Південноукраїнська АЕС - українські атомні електростанції привертають до себе особливу увагу російської армії. "Росія не збирається припиняти свої терористичні дії, і вона розповсюджує їх також на інші атомні електростанції", - прокоментував президент "Енергоатому" Петро Котін під час національного українського телемарафону "Єдині новини".

Вирва від влучення російської ракети на території Південноукраїнській АЕС Фото: South Ukraine Nuclear Power Plant Press Office/AP/picture alliance

Ольга Кошарна вважає, що Росія ракетними обстрілами Південноукраїнської АЕС "підвищує градус" ядерного шантажу і таким чином "передає привіт" МАГАТЕ після оприлюднення резолюції Ради Керуючих цієї організації, в якій засуджуються дії Росії на Запорізькій АЕС. "На 26-30 вересня запланована генеральна конференція МАГАТЕ. Цей обстріл адресований саме їм і Україні через успіхи ЗСУ на фронті", - вважає експертка.

Після ракетного обстрілу російськими окупантами Південноукраїнської атомної електростанції президент України Володимир Зеленський опублікував відео з моментом удару по території АЕС, а також фотографії наслідків цього удару. "Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - закликав президент. Тим часом в "Енергоатомі" повідомили, що вже поінформували МАГАТЕ про обстріл Південноукраїнської АЕС.