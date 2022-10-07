Верховна Рада призначила Андрія Пишного новим главою НБУ

Верховна Рада України у п'ятницю, 7 жовтня, призначила екскерівника державного "Ощадбанку" Андрія Пишного главою Національного банку України. Відповідне рішення в п'ятницю підтримали 290 нардепів, повідомив парламентар партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram. Напередодні кандидатуру Пишного висунув президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про нового очільника НБУ

47-річний Андрій Пишний має юридичну освіту. У 2007-2009 роках за президентства Віктора Ющенка обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У 2010-2012 роках брав участь у партійному проєкті Арсенія Яценюка "Фронт змін". На парламентських виборах у 2012 році пройшов в парламент разом із командою Яценюка, пізніше став співпрацювати з партією "Батьківщина", а в 2013 році був обраний заступником керівника політичної сили.

У 2014 році Пишний повернувся до "Ощадбанку", де працював і у 2000-2007 роках. Його призначили на посаду голови правління банку, яку він обіймав до 2020 року.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України є учасником так званої "групи Єрмака-Макфола", яка займається питанням санкцій.

Підозра ексочільнику НБУ Шевченку

Днем раніше український парламент відправив у відставку попереднього керівника НБУ Кирила Шевченка, який 4 жовтня написав заяву на звільнення, посилаючись на стан здоров'я.

Незадовго до голосування у Верховній Раді пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що Шевченку оголосили про підозру в протизаконних діях, імовірно здійснених у період його керівництва державним "Укргазбанком" у 2015-2020 роках. За цей період з банківської установи нібито вивели понад 206 мільйонів гривень.